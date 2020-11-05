哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

總統川普 團隊在選舉結果接近的關鍵州提出法律挑戰，理由是可能存在投票 欺詐。但哈佛法學教授們並不認為總統的法律團隊在這些新行動中可以提出一個可信的論點，以在法庭上取得成功；政治學教授認為對川普來說，此舉可能是一種非常有效的政治工具，質疑選舉最終合法性與他在競選過程中的核心陳述一致。

據哈佛校報，幾個月來，川普一直批評在全國範圍內擴大郵寄選票的做法，這種早前已存在的投票方式因新冠肺炎疫情在今年選舉使用更為廣泛。

研究選舉法的哈佛大學法學院教授斯蒂芬諾普洛斯(Nicholas Stephanopoulos)說：「我想不出有什麽說法可以喊停賓州合法且有效的郵寄選票的計票工作。」

他還認為，鑑於白登在其他州積累的選舉人票數，最高法院受理此案並非必然。他說，最高院政治性和意識形態性很強，但大法官 們也很聰明。他認為是否受理取決於這場官司能否在川普連任上起到關鍵作用。

哈佛法學院榮休教授特里布(Laurence Tribe)認為，川普提名的大法官早前已經表態敢於主張自己的獨立性，因此他們不太可能背離正常的法律思維方式。若川普想依靠他們停止計票，可能會被回絕。

哈佛政治學院歷史與社會系教授凱薩(Alex Keyssar)認為，川普提告一部分是孤注一擲，另一部分是為宣稱結果在政治上不合規創造依據。

他認為，川普若敗選會採取更積極策略，這符合他的人設，滿足他的支持者，同時也將為他其後安排和沉浸在怨氣中創造一個基礎。但這作為一項長期戰略是否有效尚未可知。