喬州選情仍膠著 川普提出訴訟

4日喬州富頓郡(Fulton)的選務中心人員仍在處理缺席選票。(美聯社)

周二大選後，截至周四上午，喬治亞州的總統選情仍在計票中，情勢依舊未明，然川普 陣營與喬州共和黨 於周三提起訴訟，指控查特漢郡(Chatham)對於該州截止期限後收到的缺席選票計算不正確。

此為川普團隊提出的第三份訴狀，先前他已向威斯康辛州以及密西根州提起法律戰。截至周四上午為止，川普仍在喬州小幅領先白登。然而亞特蘭大和沙凡納(Savannah)都會區仍有約5萬1000張缺席選票未計，這些選票被認為多數對白登有利。

該訴狀中提出，周二晚上7時以後收到郵寄選票不應計算在內。而有監票員指稱，目睹選務人員不正確地處理選票。

訴狀中提到，「若未能確保截止日後收到的缺席選票的處理方式符合州法律，這會損害川普陣營的利益，削弱支持川普的合法選票。」

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，查塔姆郡選舉主管布里奇斯(Russell Bridges)針對喬州共和黨主席沙費爾(David Shafer)提起的訴訟表示，「本郡負責缺席選票的計票中心針對每張選票都有紀錄，無論是已收到，或是已處理的選票。如果有人嘗試混淆或是竄改選票，一定會被發現。」

而該州州務卿、共和黨的拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，周三在州議會舉行的記者會上表示，「喬州的選舉是安全，合理和負責任的。所有合格選民都可以投票。喬州的每一張合法選票都將被計算。」

另外，該州大選其他許多職位結果已陸續出爐，包括聯邦參議員席位、民主黨沃那克(Raphael Warnock)及共和黨的洛夫勒(Kelly Loeffler)將於明年1月5日的複選(runoff)對決。而另一聯邦參議員席位，共和黨的普度(David Perdue)與民主黨的歐薩夫(Jon Ossoff)目前選情也十分接近，很可能亦需舉行複選。而華裔競選州議員的民主黨歐曉瑜(Michelle Au)，也已宣布當選。