選票數據傳輸不順 馬州4日仍有逾100萬張選票單未統計

馬州部分地區選票數據傳輸不順，4日仍有逾100萬張選票單未被統計。（記者張筠 / 攝影）

屬於「深藍」的馬州 選舉日當天各投票 站都沒有出現意外，但州府選舉官員4日表示，目前計票過程受到阻礙，由於大量選民採用郵寄選票，且蒙郡、喬治王子郡等人口眾多的地區因傳輸數據的過程發生問題，截至發稿前，馬州仍有逾100萬張選票單未被計算；州府選舉官員稱，計畫在未來幾天完成全部計票工作。

馬州選舉委員會(Board of Elections)4日表示，蒙郡和喬治王子郡共81個投票站中，僅有四個在4日上午完成了選舉日當天收到的所有選票單計算工作，但還有100多萬張選票未計算，包括全州130萬張郵寄選票中的30%，以及蒙郡、喬治王子郡、巴爾的摩郡、安阿倫德爾郡和巴爾的摩市等地在選舉日當天收到的選票單。

州選舉官員表示，計票滯緩的主要原因是，各地投票站需將儲存數據的USB盤送至各郡縣的計票中心，統一將數據傳輸到中央計票系統，而計票系統不支持自動傳輸，需要人工操作、確認，人口較多的郡縣進度就嚴重滯後，選舉官員預計4日也無法完成所有計票。

選舉官員稱，喬治王子郡共有440個USB盤的數據需要傳輸，而4日上午僅完成不到十個，蒙郡也只傳輸了192個USB盤中的40多個，而巴爾的摩郡在4日凌晨1時前，128個USB盤的數據一個也沒傳輸成功。

馬州選舉官員查爾森(Nikki Charlson)表示，此問題在10月就開始統計的缺席選票(absentee ballots)中完全沒發生，「主要是今年選舉日當天的投票站數量比往年多」，工作量過大；馬州州長霍根(Larry Hogan)8月要求各地開放更多投票站，確保選民和工作者保持安全距離。

查爾森表示，為保證計票準確、安全，馬州各地投票站全部在3日投票通道關閉後才推進到計票工作，所有投票站的USB盤統一送到各郡的選舉委員會，而後開始數據傳輸和計票；州選舉委員會未來幾日將繼續統計4、5日收到的郵寄選票單。