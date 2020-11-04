我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

大選開票／248:214 白登拿下威州、川普提重新計票

選票數據傳輸不順 馬州4日仍有逾100萬張選票單未統計

記者張筠／馬州報導
馬州部分地區選票數據傳輸不順，4日仍有逾100萬張選票單未被統計。（記者張筠 / 攝影）
馬州部分地區選票數據傳輸不順，4日仍有逾100萬張選票單未被統計。（記者張筠 / 攝影）

屬於「深藍」的馬州選舉日當天各投票站都沒有出現意外，但州府選舉官員4日表示，目前計票過程受到阻礙，由於大量選民採用郵寄選票，且蒙郡、喬治王子郡等人口眾多的地區因傳輸數據的過程發生問題，截至發稿前，馬州仍有逾100萬張選票單未被計算；州府選舉官員稱，計畫在未來幾天完成全部計票工作。

馬州選舉委員會(Board of Elections)4日表示，蒙郡和喬治王子郡共81個投票站中，僅有四個在4日上午完成了選舉日當天收到的所有選票單計算工作，但還有100多萬張選票未計算，包括全州130萬張郵寄選票中的30%，以及蒙郡、喬治王子郡、巴爾的摩郡、安阿倫德爾郡和巴爾的摩市等地在選舉日當天收到的選票單。

州選舉官員表示，計票滯緩的主要原因是，各地投票站需將儲存數據的USB盤送至各郡縣的計票中心，統一將數據傳輸到中央計票系統，而計票系統不支持自動傳輸，需要人工操作、確認，人口較多的郡縣進度就嚴重滯後，選舉官員預計4日也無法完成所有計票。

選舉官員稱，喬治王子郡共有440個USB盤的數據需要傳輸，而4日上午僅完成不到十個，蒙郡也只傳輸了192個USB盤中的40多個，而巴爾的摩郡在4日凌晨1時前，128個USB盤的數據一個也沒傳輸成功。

馬州選舉官員查爾森(Nikki Charlson)表示，此問題在10月就開始統計的缺席選票(absentee ballots)中完全沒發生，「主要是今年選舉日當天的投票站數量比往年多」，工作量過大；馬州州長霍根(Larry Hogan)8月要求各地開放更多投票站，確保選民和工作者保持安全距離。

查爾森表示，為保證計票準確、安全，馬州各地投票站全部在3日投票通道關閉後才推進到計票工作，所有投票站的USB盤統一送到各郡的選舉委員會，而後開始數據傳輸和計票；州選舉委員會未來幾日將繼續統計4、5日收到的郵寄選票單。

編輯推薦

投票 馬州

上一則

麻州選票破紀錄 州務卿斥川普慣性撒謊

下一則

麻州公投 「汽車維修權」過關 「排序投票」被否決

延伸閱讀

法律戰開打 川普鎖定微幅落後區要求重新或停止計票

法律戰開打 川普鎖定微幅落後區要求重新或停止計票
「投米老鼠都行」！ 華裔投票站工作人員籲民眾別棄票

「投米老鼠都行」！ 華裔投票站工作人員籲民眾別棄票

華裔爭搶頭香 陳家齡如願投第一 何穎之日出前到投票站

華裔爭搶頭香 陳家齡如願投第一 何穎之日出前到投票站

波士頓華埠年輕人 投票熱情高

波士頓華埠年輕人 投票熱情高
華裔熱情高 有選民未登記 有選民跑錯站

華裔熱情高 有選民未登記 有選民跑錯站
川粉現身布碌崙多個投票站 涉威脅選民、違規拉票

川粉現身布碌崙多個投票站 涉威脅選民、違規拉票

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／248:214 白登拿下威州、川普提重新計票

大選開票／248:214 白登拿下威州、川普提重新計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票