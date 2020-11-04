我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

差不到1個百分點 川普陣營將要求：威州重新計票

左右總統選情的關鍵州 結果何時出爐？

伊州眾議會4華裔女將得票領先 華人參政創新頁

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
江珍妮。(江珍妮臉書)
江珍妮。(江珍妮臉書)

伊利諾州大選告一段落，根據初步統計，角逐伊州眾議員連任的華裔候選人馬靜儀(Theresa Mah)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)及王迪奈(Denyse Wang Stoneback)都順利出線，而首度參選的州眾議員楊啟華(Janet Yang)得票數領先，當選機率相當高，如這四位女將同時當選，州議會華裔議員將寫下歷史新高紀錄。

今年大選除了總統選舉外，伊州主要選舉類別還包括一名國會參議員及20名國會眾議員席次，其中已擔任五屆的參議員德賓(Dick Dirbin)成功連任，20個區的國會眾議員中，包括華埠轄區的第七區國會眾議員無意外由戴維斯(Danny Davis)連任，而競爭激烈且備受矚目的第六區國會眾議員，則由民主黨的卡斯坦(Sean Casten)繼續拿下席位。

此外，儘管在任期間行事風格受到爭議，尋求連任的伊利諾州庫克郡檢察長福克斯(Kim Foxx)也贏得選戰。

伊州州議會這次全面改選，其中州眾議員有四名華裔女將參選，包括爭取連任的第二選區的馬靜儀、第16區王丹斯、第17區的江珍妮，這三位連任女議員均已篤定勝出。

至於第41區候選人楊啟華，截至4日中午已獲得2萬9114票(51.3%)，爭取連任的對手威爾利(Grant Wehrile)得票數則為2萬7616張(48.7%)，儘管差距不大，如無太大意外，楊應可順利當選。

四位女將如順利進駐州眾議會，也將寫下華裔議員人數的歷史新高，四位華裔女議員的簡歷如下：

48歲的江珍妮說祖父母，是在1920年代從廣東台山移居到美國，經歷「排華法案」差點被遞解出境的艱困，開啟她對移民權益的關注，在從事多年移民律師工作後，決定投入參選。

擁有印第安納大學新聞學士、羅耀拉大學法學博士的江珍妮，也是西北大學國際人權法律的碩士；而擁有芝加哥大學歷史博士學位的馬靜儀，出生於加州舊金山，25年前，她因為求學移居到芝加哥至今，2016年馬靜儀首度參選就贏得選戰，並連任至今。

王迪奈的父親為來自中國的工程師，她是馬逵特大學的犯罪學學士，之後取得馬德里大學碩士學位，在出任民代前，她在海外教授英語及翻譯多年。

楊啟華擁有芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位，她不但具有專業背景，而且關心社區事務，且力促亞裔權益，她曾擔任瑞柏市203學區教育委員會委員。

楊啟華。(楊啟華臉書)
楊啟華。(楊啟華臉書)
王丹斯。(王丹斯臉書)
王丹斯。(王丹斯臉書)
馬靜儀。(馬靜儀臉書)
馬靜儀。(馬靜儀臉書)

編輯推薦

眾議員 華裔 伊州

上一則

新州大麻合法化公投通過

下一則

病例增長加快 馬州蒙郡新行政令最快周五生效

延伸閱讀

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長
瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手

瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手
國民兵戒備防騷亂 伊州長籲耐心等待選舉結果

國民兵戒備防騷亂 伊州長籲耐心等待選舉結果
2超級富豪對打！所得稅修正案成伊州史上最貴公投

2超級富豪對打！所得稅修正案成伊州史上最貴公投

伊州疫情告急 但暫不實施「居家避疫」

伊州疫情告急 但暫不實施「居家避疫」
波洛西連任加州第12選區國會眾議員 再戰議長

波洛西連任加州第12選區國會眾議員 再戰議長

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票

大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票