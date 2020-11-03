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關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

記者謝哲澍／新澤西州報導
賓州投票站大排長龍。(NBC10)
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

賓州被公認為2020年大選的關鍵州，從3日大選日的投票火爆狀況亦可見一斑。包括費城在內，多個市鎮出現選民排長隊投票的情況，選舉專家也呼籲選民接受最終結果，稱無論誰贏都是民主投票決定，沒有任何作弊發生。

在Warrington的Central Bucks High School，午餐時間投票站依然大排長龍。73歲的選舉義工Matt Hallowell說，當地投票狀況如此火爆，上一次還要追述到2008年歐巴馬首次競選總統時，「幾乎每家每戶都出動了，人們希望使用手中的權利。」

由於排隊人數實在太多，費城詢問報甚至撰文教排隊投票者如何打發時間：捐款、使用APP冥想、盒式呼吸(box breathing)、訂購披薩、與家人和老朋友聊天、玩開合跳(Jumping jack)等。

兩黨選民投票方式大相逕庭，今年選舉過程可能相當曲折。俄亥俄州立大學教授Edward B. Foley首次發布所謂「藍色移動」(blue shift)現象，即選舉日選票傾共和黨，郵寄選票則可能傾民主黨，導致計票過程由紅轉藍，「這已成為新常態」。

他建議選民耐心等待計票結果，讓計票系統正常工作，「沒有人作弊或試圖偷走競選結果，這只是競選系統的一個新特徵，我們目前還沒有具體的相關研究。」他認為在共和黨選民適應新投票方式後，所謂的「藍色移動」現象亦會發生改變。

密蘇里大學(University of Missouri-St. Louis)政治教授David C. Kimball指出，改變這一情況的方法，除了向選民普及計票方式外，應向選舉投票系統投入更多資金，「我們的選舉系統非常缺錢。如果有足夠的資金和人力技術，那麼開票速度將前所未有的快，就不會有令人困惑的狀況發生。」

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