芝華埠唯一投票所免排隊 投票人數比4年前減三成

許多人已經提前投票，加上疫情影響，華埠今年投票情形不如2016年。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州各地投票 所3日上午6時就已經開放選民投票，由於今年參加郵寄投票與提前投票的選民大幅增加，加上新冠疫情影響，前往包括芝加哥華埠 興氏小學投票所、芝城西郊威斯蒙社區中心投票所、橡樹溪市府辦公室投票所投票人數都比往年減少，其中華埠唯一投票所的人數估計比2016年的大選日減少逾三成。。

由於新冠疫情影響，芝加哥選委會今年將華埠「樂宜居」、「芝英大廈」的投票所，集中改到興氏小學，儘管如此，到興氏小學投票的人並不多，根據在場的選舉官表示，其中原本應在樂宜居老人大廈的第14號投票所，到中午為止約只有53位選民投票，「人數比四年前減少了三、四成」。

已經參與多年選務的資深選舉官表示，今年大選日投票人數縮水，主要還是因為許多習慣當天到老人公寓一樓投票的耆老，因為投票地點變更，加上擔心新冠病毒感染，投票意願不高，此外，芝加哥選委會大力推動提前與郵寄投票，也減少了大選日的投票人潮。

選舉官Steven說，今年有一些選民拿著已圈選好的郵寄選票，試圖到興氏小學投遞，但芝加哥大選日票所並未設置郵寄選票安全投遞箱，如果要在該投票所投票，選民需放棄已圈選的選票，當場領取新的選票並於現場完成圈選後投入票箱，「選民都對此規定感到混淆，經說明後都決定拿著已填好的郵寄選票，改去設有安全投遞箱的提前投票所投遞」。

此外，也有華裔選民身分證件的地址在郊區，但因為在華埠有房子，因此跑到興氏小學投票，經選務人員協助，當場重新更改地址並完成登記後，順利投完了票。

相較於3日選民幾乎都不用排隊，趕在2日下午前往馬克謝理登小學提前投票所投票的Vivian說，她因為不想擠在最後一天投票，特別向辦公室請假提前在2日去投票，沒想到大排長龍，足足等了約兩小時才投完票。

杜佩琪郡方面，該郡選務工作組表示，今年提前投票的參與選民比上次大選增加了50%，為此該郡在大選日增設了18處投票所，到上午10時左右，各投票所秩序井然，沒有出現異常情形。