「相比疫情 更憂心選舉」 馬州蒙郡老人積極參與投票站工作

由於今年馬州開放提前投票且選民可在郡內自行選擇方便的投票站，多數蒙郡投票站沒有出現隊伍，也未出現因疫情導致投票站人手不足的問題。（記者張筠 / 攝影）

馬州許多選民3日一早就赴投票 站投票，蒙郡(Montgomery)投票站義工也在上午5時30分到崗準備，由於今年開放提前投票且選民可在全郡內自行選擇方便的投票站，多數蒙郡投票站沒有出現隊伍，也未出現因疫情 導致投票站人手不足的問題；年過七旬的選舉工作人員表示相比擔憂疫情，更希望今年大選能順利進行，因此無懼疫情，在今年首次投身選舉工作；維州 有選民表示，原來擔心公司給的兩小時投票時間會不夠用，後來投票全程只花不到十分鐘，比想象中順利。

蒙郡投票站工作人員菲利普斯(Philips)3日上午5時30分就到崗準備，今年是他第一次參與選舉工作，年過70的他表示，比起疫情，他更擔憂選舉工作無法順利完成，「雖然我屬於新冠疫情的高危人群，但總統大選關乎我們的下一代和美國的未來」，在做好防護的前提下他依然積極投入選舉工作，「一早上站了六個小時，中午有一個半小時休息」。

蒙郡伍頓(Thomas S. Wootton)高中投票站的負責人表示，今年該投票站有約40名工作者，其中年齡較大的工作者都有多層防護，年輕工作者也都戴手套、口罩，儘量站在固定區域引導選民。

菲利普斯表示，多數選舉工作者自己都戴口罩，部分投票站會發放額外的防護物資，讓選舉工作人員有充分防護，不少人除了戴兩層口罩，還會戴塑料擋板和醫用手套，在工作期間也與選民保持距離。

蒙郡另一名選舉工作者表示，大選日天氣良好，不少選民利用中午休息時間到外投票，「雖然天氣不是鼓勵民眾投票的直接原因，但至少沒有阻礙選民的熱情」，此外她表示，多數選民投票的平均時間在十到15分鐘，「大家都很清楚投票流程，沒有問題，我們頂多是提醒大家保持安全距離，注意防疫」，投票站外也有投遞箱(drop box)供選民投遞選票單。

維州華裔選民白女士表示公司3日給所有員工兩小時的帶薪休息時間(administrative leave)讓大家投票，「原來以為各地投票都會排長隊，擔心兩小時也不夠用，後來全程只用了十分鐘」，投票站員工也很多，標示和指導都很清晰。

此外維州和馬州現場也有不少民眾投票後在外自拍留念，尤其是第一次投票的年輕人，表示自己的決定能影響國家走向，是一件令他們激動振奮的事。