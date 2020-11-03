「選舉疲勞」 你中招了嗎？

經歷美國 歷史上或許最分裂的一場大選，新州 人開始出現「選舉疲勞」(Voter fatigue)，慶倖「這一切終於結束了。」精神健康專家建議深受困擾的民眾盡量轉移注意力，學會「自我關心」(self-care)，減輕自己的焦慮、擔憂、疲勞等負面情緒。

新澤西居民Toni Francis在接受nj1015新聞網採訪時說，過去幾個月整個美國「就像是一場糟糕的鬧劇，我迫不及待看到這一切結束，今晚我就要開一瓶新的伏特加慶祝，一口氣全部喝完。」76歲的Bill Fine則表示，這是他一生中經歷過「最糟糕的一場選舉」。

事實上，無論是主流媒體、社交網站還是華人微信 群，有關大選的新聞和消息幾乎無處不在。布裏克(Brick)居民Cheryl R. Mueller說，疫情讓她比往年有更多時間來瞭解政治和大選，但也增加了人們的辯論和爭吵，「以往我們從未如此關心過政治」。

在新州讀書群、同鄉會群甚至美食群，有關政治的討論也隨處可見。許多群主不得不立下群規要求成員不得發表或轉發有關政治和大選的內容，甚至踢出一些在群內爆發爭論和互罵的兩黨支持者。許多群主也苦不堪言，「這幾天下班了還要在群里加班，希望大選結束就好了。」

精神健康執業社工Josie Oldham說，「選舉疲勞」確實存在，且會給人的精神帶來極大壓力，特別是當選舉新聞充斥社交網站，一些負面資訊甚至可能會影響人們之間的親密關係。他建議人們在參與政治活動或話題時首先設定底線，「我應該在這上面投入多少精力或時間？」

哈里斯堡精神健康專欄作家Ana White則指出，許多人的選舉疲勞可能會在大選後還持續很長的時間，甚至影響下一次的民主競選，「一些人因為一次糟糕選舉經歷，就再也不想參與投票和討論了，這可能會危及到美國的民主政治。」