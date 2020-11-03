佛奇金墉哈佛對話：別指望疫苗立刻終止疫情

佛奇和金墉參與哈佛醫學院對話，提醒不要寄完全消滅疫情希望於疫苗。(截圖自網絡對話)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)，哈佛醫學院前教授、世界銀行前總裁金墉（Jim Yong Kim）和哈佛全球健康及社會醫療教授法默(Paul Farmer)參與哈佛醫學院舉辦的「新冠肺炎反思和最新消息」的對話。三人一致認為，即便疫苗 推出，仍需採取自疫情開始以來的基本公共衛生防疫 措施。金墉警告說，不要把快速結束疫情的希望寄託在疫苗上。

取自哈佛醫學院YouTube官方頻道

金墉說，即便疫苗有效性達到75%，但部分人對疫苗的不信任可能意味著只有一半民眾願意接種，因此將遠遠達不到「群體免疫」的門檻。當達不到足夠多人受免疫保護而中斷傳播這一水平，就仍需防疫每一次爆發。

佛奇說，獲得疫苗的希望在這場抗疫鬥爭中起到至關重要的心理作用，但即使疫苗開發成功可能並不標誌著問題的明確結束。但當前許多人對每天嚴格遵守防疫措施已幾個月感到疲憊不堪，有一種疫苗要到來的希望，可能能鼓勵人們保持警惕。

佛奇還對目前有人支持試圖讓病毒在健康低風險人群中傳播，加強高風險人群保護以達到群體免疫的想法提出批評。他說，高風險人群不僅在養老院，相當一部分人口屬於弱勢群體，很多年齡段都存在重症甚至死亡風險的人群。他說，「如何對一個社區30%人口設下保護網？」