大華府逾500萬人已投票 普選日不比提前投票忙

2020大選3日投票，投票站外插著兩黨候選人廣告牌。(記者羅曉媛/攝影)

2020大選投票 3日登場，大華府三地因疫情提早安排時間給選民提前投票，已有超過500萬人投票，許多投票站在普選日當天反倒沒那麼忙，除了早高峰短暫湧現人流，其餘時間投票站內的工作人員比選民多。

受疫情影響，今年選舉季可能是歷年選舉投票周期最長的一次，馬州 和華府剛在2日結束提前投票，而維州 的提前投票早在9月18日就開始，持續一個半月；再加上提前投票的人數創新高，反倒顯得普選日當天的投票站人流冷清；馬州蒙郡、維州費郡均有投票站工作人員表示，3日一早開門時段曾有選民排隊，但隊伍沒有提前投票時長。

不過選民投票情況在不同轄區也很不同，馬州南部的卡佛特郡(Calvert County)，投票站北部高中(Northern HS)在上午11時仍大排長龍，當地共設5個投票站，其中四個平均排隊兩小時；而在北維州費郡的費郡政府中心和普羅維登斯社區中心，這倆投票站在提前投票期間經常排長隊，但3日也只有早高峰有排隊人流，且隊伍很快移動。

為確保疫情期間選民依舊能放心行使投票權，大華府各投票站也嚴格執行防疫措施，現場全員戴口罩，保持六呎社交距離的標示隨處可見，協助登記的投票站義工與選民也隔著防護板對話，還有洗手液供使用。

往年投票站義工多是年長者或退休族，而這批人恰好也是容易感染新冠病毒的高危人群，早先曾有人擔心投票站人手不足、影響投票工作，但就目前各投票站情況而言，除了有專人查看選票單投遞箱，投票站內也有足夠人手協助選民完成投票；費郡普羅維登斯社區中心投票站的華人義工表示，今年由於是大選年，報名做義工的人也很多。

此外，截至3日上午，馬、維州超過八成的郵寄選票已送回地方選舉辦公室，也因選民大量採用郵寄選票，今年計票的時間也可能拉長；例如選民超過590萬人的費郡，預計要到本周六才能統計完票數。

選舉官員也呼籲尚未郵寄選票單的選民，在3日將選票單放入投遞箱，避免郵寄可能出現的延誤情況；投遞箱將開放到投票站關閉，馬州、華府投票站開放到3日晚8時，維州則是3日晚7時。