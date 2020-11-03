伊州長籲耐心等待選舉結果 防騷亂國民兵準備就緒

芝城西郊杜佩琪郡選民參與提前投票大增，大選當天多個投票所反而未出現排隊人潮。(特派員黃惠玲/攝影)

由於今年大選郵寄投票 數量大增，伊利諾州州長普立茲克呼籲伊州 選民這幾天要有耐心等待選舉結果，他也表示，伊州國民兵 已經準備就緒，可隨時因應任何選舉出現的騷亂。

普立茲克指出，伊州可能要到4日、5日甚至6日才會得到選舉結果，「每一張選票都必須計算在內，特別是全國性的選舉，因此選民保持耐心非常重要，我們可能到周三都還不清楚最後票數，更不用提周二晚上了。」

他也提到，為防範任何騷動，國民兵已經進駐待命，「確保任何城鎮需要幫助時，可以立即向他們提供資源」，2日下午有部分民眾目擊多輛國民兵的車輛開到麥克米克展覽中心集合待命。

普立茲克也提醒，不要單單從社交媒體上獲得選舉信息，因為這些網站許多都是採用來自「外國」消息，例如俄羅斯、伊朗及其他國家，這些出處的錯誤訊息主要集中出現在選舉日前後幾天，「他們無非是有陰謀，且意圖擴大不滿情緒」。

伊州各地投票所3日上午6時就已經開放選民投票，由於今年參加郵寄投票與提前投票的選民大幅增加，包括芝加哥華埠興氏小學投票所、芝城西郊威斯蒙社區中心投票所、橡樹溪市府辦公室投票所，到當天10時左右，都未見投票人潮。

趕在2日下午前往馬克謝理登小學提前投票所投票的華裔選民Vivian說，因為不想擠在最後一天投票日投票，特別向辦公室請假提前在2日去投票，沒想到大排長龍，足足等了約兩小時才投完票。

由於新冠疫情影響，芝加哥選委會今年取消了「樂宜居」、「芝英大廈」的投票所，而興氏小學是華埠唯一大選日投票所，儘管如此，到興氏小學投票的人並不多，根據在場的選舉官表示，到上午9時左右，大約只有1、20位選民去投票。

杜佩琪郡方面，該郡選委會表示，今年提前投票的參與選民比上次大選增加了50%，為此該郡在大選日增設了18處投票所，到上午10時左右，各投票所秩序井然，沒有出現異常情形。