司法部監督18州投票站保護投票權 馬州蒙郡新入榜

聯邦司法部3日派監察員到全美18州、共44個郡縣監督各投票站是否有違反聯邦投票權法律的情況，並防止少數族裔選民被威脅或騷擾。（記者張筠 / 攝影）

聯邦司法部 (Department of Justice)3日派監察員到全美18州、共44個郡縣監督各投票 站是否有違反聯邦投票權法律(federal voting-rights laws)的情況，重點在賓州、喬治亞州、佛州、北卡等關鍵州，此外還包括上一屆總統大選未被監督的馬里蘭州；司法部表示，3日會著重監督非裔等少數族裔選民較多的地區，防止選民受到不公平的逼迫，避免選民自由投票權被侵犯。

司法部並未公布監督員的具體數量，雖然今年被監督州的數量比2016年總統大選少，但新增了部分地區，2016年司法部共派逾500名監督員到28州，共67各郡縣，今年則減少到18州，共44個郡縣，包括選情最膠著的密西根州、俄亥俄州 、佛羅里達州、喬治亞州、亞利桑納州、北卡羅來納州、威斯康辛州和賓州。

根據司法部2日的聲明，司法部民權局(Civil Rights Division)和聯邦檢察官有義務保護美國公民不受歧視、恐嚇或騷擾而能自由投票的權利，監督重點在非裔選民眾多的地區，防止少數族裔選民在投票中受到不公平的壓迫或威脅。

2016年總統大選中，司法部沒有派監督員到馬州的任何投票站，但今年馬州族裔最多元、人口最多的蒙郡(Montgomery)投票站有聯邦人員到場監督；此外，維州費郡(Fairfax)和威廉王子郡(Prince William)也被監督。

司法部表示，任何受到威脅或投票權被侵犯的個人都可以登錄司法部官網申報(https://civilrights.justice.gov/)，或致電(800)253-3931反映。

2020年大選中，有司法部員到場監督投票站情況的州包括亞利桑納州、加州、佛州、喬治亞州、伊利諾州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、北卡、南卡、馬州、俄亥俄州、賓州、德州、維州、威斯康辛州。