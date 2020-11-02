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大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

美將再售台4架「無人偵察機」本周會宣布 達6億美元

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

特派員黃惠玲╱綜合報導
川普最後三場造勢有兩場在密西根州。(直播截頻)
川普最後三場造勢有兩場在密西根州。(直播截頻)

川普總統於大選前夕的最後三場造勢，鎖定搖擺州密西根州特拉佛斯城(Traverse City)、威斯康辛州基諾沙(Kenosha)以及密西根州大湍市(Grand Rapids)三地全力催票，他在密州演講時，批白登「把密西根賣掉」，因為他讓中國搶走密西根大半個汽車工業的就業機會，川普稱只有他把美國放在第一位，他並向群眾高喊「只要贏了密西根，我們就贏定了」。

根據五三八民調(FiveThirtyEight)，川普於密西根獲得的支持落後白登約8%，為力挽狂瀾，川普與潘斯先後抵達特拉佛斯城發表演講，爭取選民支持。

川普表示，蓋洛普民調顯示，57%美國民眾覺得現在比四年前的生活更好，假使白登與賀錦麗當選，只會讓美國在新冠疫情下衰退更嚴重，尤其白登當年支持將中國納入世貿(WTO)，也支持跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，這些都讓美國流失大量工作。

川普說，他上任後退出TPP並重新協商「北美自由貿易協定」(NAFTA)，讓美國重振本土製造業。

他也批評可負擔健保取消了多達上億民眾的私人健康保險，轉以社會主義化的健保取代，結果是「人們要等更久時間才能接受治療」。

川普說，今天他要趕五場造勢，至今每一場都受到爆滿支持，他也提到，1日晚間的佛羅里達州造勢活動更一直持續到凌晨才結束。

這個國家絕對不會變成社會主義國家，川普說，只有他能保護人民權益，「3日將是美國歷史上最重要的一場選舉」，川普高呼「一定要去投票」。

川普在特拉佛斯城的演講在臉書直播中途一度中斷，部分支持者立即不滿留言批評臉書干擾選舉。

結束特拉佛斯城的造勢後，川普轉往威州基諾沙，這也是過去兩周來，他第五次前往威州爭取支持，根據紐約時報10月25日到31日的民調指出，白登在威州的支持度超出川普約11%。

川普 美國 白登

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