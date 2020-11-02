川普：女神卡卡是小丑 民主黨將重蹈覆轍

川普提醒支持者防範地方政府選舉作弊。(美聯社)

川普 選前最後一天下午直搗白登 出生地、賓州 史克蘭頓(Scranton) ，批白登自稱賓州人，卻將當地大量工作轉移中國。女神卡卡(Lady Gaga)周末在推特發短片，裝扮成開卡車、喝啤酒、穿迷彩服男子，嘲諷川普支持者引發的爭議。對此，川普未提影片內容，但稱卡卡是小丑，將重演四年前歌手碧昂絲(Beyonce)、Jay Z支持喜萊麗.柯林頓，但因歌曲用字下流，最後收反效果。

川普指媒體民調作假，實際上自己在賓州、俄亥俄、北卡、佛州、喬州、密西根、威斯康辛等地選情皆樂觀。四年前大勝，今年情勢更好。他也批評聯邦最高法院允許賓州延長計票是很糟的決定，白登在賓州獲勝，只能靠作弊。呼籲支持者確保當地政府不會作弊。

他說白登總自稱是賓州人，在此地出生，卻不提很早已搬離賓州。白登上次來此造勢，因人太少，還用記者充場面。但今天這麼冷，卻有大川普支持者現身相挺。而近幾個月GDP、就業大幅增加，將是明年再創經濟繁榮的基礎。

他批白登對水力壓裂開採天然氣的立場，在民主黨提名前後立場不一致。賓州因腐敗政客，大量製造業工作機會流向中國，白登家庭卻從中獲利。白登之子杭特就像人形吸塵器，跟著父親四處吸錢。民主黨競選經費充裕，是因四處與人有背後交易。

費城上周因非裔男子遭警執法致死，示威暴動，多日宵禁。川普說，應教子女支持美國的價值觀，那些反美國、打砸搶的暴徒，都是白登支持者。對於費城有意刪減警察經費，感到不可思議。賀錦麗是極端的左派，賓州人不會支持。白登相信社會主義，上台後將沒收槍支，禁止開採能源，導致價格上升，支持白登就是將政府交給自由派政客。

對於匹茲堡郵報日前對他的背書，川普將文章批評其個性，轉為自己的長處，說若無此個性，無法承受各種調查、攻擊至今日。