我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將售台灣4架MQ-9裝置偵察設備無人機 金額6億美元

川普譏女神卡卡站台白登 北卡造勢高呼解禁

芝選委會預計3日晚間10時前 開出9成選票

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥選委會表示，今年大選提前投票人數創歷史新高。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥選委會表示，今年大選提前投票人數創歷史新高。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)2日舉行雲端說明會表示，截至1日為止，芝加哥已約有78萬位市民以郵寄或親自到票所方式提前完成投票，寫下芝市新高紀錄，她也提到，全市2059個大選日投票所將從早上6時到晚間7時開放投票，預計當天晚間10時以前，完成所有投票所的九成選票計算。

賀南德茲說，到2日上午10時為止，芝加哥市有35萬4000個市民到提前投票所投完票，另外到1日為止，有40萬1605個市民完成郵寄投票，「雙雙寫下提前投票新高人數記錄」，根據芝加哥選委會數據，之前的歷史紀錄是發生於2016年大選，當年郵寄投票最高人數為9萬4000人，到提前投票所投票人數則有32萬5000人。

她表示，提前投票的參與熱度「不可置信」的高，她說，選委會預計從3日晚間8時開始開票，依照往年經驗，大約可在晚間10時之前，開出九成選票。

此外，她也提到，選委會工作人員已經做好大選日的各項準備，今年各投票所的選舉官，獲得大批18到24歲芝加哥選民參與，人力非常足夠。

賀南德茲鼓勵選民盡量把填好的郵寄選票，放到設於每個「提前投票所」內的「郵寄選票安全投遞箱」，而不要用郵寄方式寄出，以免出現任何延遲遞送問題，她提醒，大選日投票所不會設置「郵寄選票安全投遞箱」，選民應留意到選委會官網查詢。

假使選民還是帶著郵寄選票到住家附近的大選日投票所投遞，那麼選民可選擇在票所現場將郵寄選票作廢，重新領取新的選票在投票所圈選。

受到新冠疫情影響，今年所有投票所都必須戴口罩後才能進入，且需保持六呎安全距離，賀南德茲建議選民攜帶自己的原子筆到投票所作為圈選選票的工具。

各投票所也接受選民當場登記投票，有需要選民需依規定攜帶兩種身分證件，其中必須有一證件顯示目前居住地址，不清楚投票所地點者，可上芝加哥選委會官網，輸入居住地址、姓氏後查詢，網址：www.chicagoelections.gov。

投票 芝加哥 雲端

上一則

日新增病例破千 麻州頒布夜晚居家建議及新口罩令

延伸閱讀

川營盤算：大選夜若「看似領先」 就自行宣布當選

川營盤算：大選夜若「看似領先」 就自行宣布當選

影／把握最後選舉日 呼籲踴躍投票

影／把握最後選舉日 呼籲踴躍投票
洛杉磯道奇球場變大選投票所 另類催出投票人潮

洛杉磯道奇球場變大選投票所 另類催出投票人潮
洛縣投票所即起開放

洛縣投票所即起開放
芝公牛隊主場聯合中心 11月3日化身超級投票所

芝公牛隊主場聯合中心 11月3日化身超級投票所
德州哈里斯縣8提前投票所 24小時開放

德州哈里斯縣8提前投票所 24小時開放

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48
圖為周一紐瓦克街頭，居民排隊等待接受檢測。(美聯社)

新冠疫情惡化 新州紐瓦克周二起實施宵禁

2020-10-26 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？
美國大選倒數一天 5件事不可不知

美國大選倒數一天 5件事不可不知
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選