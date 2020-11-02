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日新增病例破千 麻州頒布夜晚居家建議及新口罩令

記者劉晨懿之/波士頓報導
麻州州長貝克頒布新的居家建議、口罩令和限制聚會令。(麻州州長辦公室提供)
麻州州長貝克頒布新的居家建議、口罩令和限制聚會令。(麻州州長辦公室提供)

麻州連續多日每天新增新冠肺炎病例過千，州長貝克今日頒布晚間居家建議、新的口罩令及限聚會令，以遏制疫情發展；從11月6日凌晨零時1分開始生效。

貝克說，公衛署建議居民在晚上10時至次日早上5時期間待在家中，避免不必要出行，但上班、買菜、健康相關事務或散步除外。

為配合居家建議，娛樂場所及餐廳堂食必須在晚上9時半至次日5時關閉，包括室內外的電影院(包括汽車電影院)、表演場所、體育設施、賭場、動植物園健身房等。餐廳食品及非酒精飲品的外賣和自取可繼續；所有酒類和娛樂大麻出售都必須晚上9時半停止。

新的口罩令要求無論是否能與他人保持六尺距離，居民在所有公共場合都必須遮面或戴口罩。新令仍豁免因醫療或殘障情況而不能戴面罩，及5歲以下居民。

州長頒布的新聚會限制令要求，將私人住宅的室內聚會人數限制減少到不超過10人，室外聚會不得超過25人；公共場所和活動場所集會人數限制不變。另，新規還要求，無論規模或場所的所有集會都必須在晚上9時半前結束且人群散去。

新聚會令還要求聚會組織者向當地衛生部門報告已知的陽性病例且配合追蹤接觸者；授權本地衛生部門及執法部門繼續執行如違反集會人數限制，超額者每人罰款500元的規定。

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