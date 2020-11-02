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麻州Friendly's倒閉 擬出售保住139家連鎖餐館

記者唐嘉麗／波士頓報導
曾遍布麻州各地的Friendly's連鎖店宣布破產，擬出售保住139家連鎖店。(截自谷歌地圖)
曾遍布麻州各地的Friendly's連鎖店宣布破產，擬出售保住139家連鎖店。(截自谷歌地圖)

擁有連鎖餐廳Friendly's 的麻州公司 FIC Restaurants Inc. 1 日申請破產救濟，要求將所有資產出售給康州的Amici Partners Group LLC，希望這筆交易能保留Friendly's 還剩下的139家餐館和數千個工作崗位。

Friendly's 執行長表示，儘管公司一直努力更新，持續的疫情增添挑戰新層次，數月以來嚴重衝擊、甚至停止餐館業務；申請破產和計畫出售給經驗豐富的新餐館集團獎使Friendly's 自疫情中反彈，繼續投資於業務和顧客服務；更重要的是希望保留原餐館團隊的工作。

Friendly's 餐館1935年麻州春田市創立，幾十年中，發生數次變化，1980年代鼎盛時期，有700多家連鎖店。該公司2011年曾申請破產，陸績關閉300多家餐館；2012年脫離破產保護時，擁有254家連鎖店；到2019年，在全美11州中的連鎖店降至160間。

2016年，Friendly's 把公司的冰淇淋零售業和製造業務以1.55億元賣給德州的Dean食品公司。

Friendly's 要求法院在12月中旬舉行聽證會，批准該公司提出的破產和出售計畫。

破產 麻州 疫情

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