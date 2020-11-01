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白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

編譯組／綜合報導
根據推特發布的影片顯示，掛川普旗幟車輛，接近前方白登競選團隊巴士，巴士後方兩部車發生推擠。（推特影片截圖）
根據推特發布的影片顯示，掛川普旗幟車輛，接近前方白登競選團隊巴士，巴士後方兩部車發生推擠。（推特影片截圖）

根據民主黨活動人士稱，川普總統支持者，據稱於上月30日(上周五)，在白登競選團隊巴士車隊穿越德州中部時，包圍巴士。根據凱爾市警局（Kyle）給奧斯汀KXAN電視台的聲明證實，警方對此做出回應，但並無車輛停下來向他們提供訊息。

從社交媒體上發布的影片與照片顯示，當白登競選巴士從I-35州際公路，從聖安東尼奧市駛向奧斯汀時，一排排懸掛川普旗幟的車輛，駛向巴士。從某些圖片中顯示，巴士似乎被包圍。川普還發推文說「我愛德州」，似乎是針對巴士周圍的車隊。

部分德州民主黨人士說，在該事件中，有一輛白登支持者的車遭撞。查維斯縣（Travis County）民主黨主席Katie Naranjo在推特上指出，川普支持者跟著巴士車隊，企圖恐嚇白登選民。

該事件引發關注，聯邦調查局駐聖安東尼奧辦公室發言人，1日告訴美國有線電視新聞網與其他媒體指出，他們意識到，這起事件已在社交媒體上廣泛流傳，他們介入調查。

凱爾警局聲明中指出，他們在當天下午4時左右收到舉報，有兩輛或以上的車輛，在35號州際公路向北行駛時出現事故，然警方到現場後，並沒有任何車停下來提供訊息。

聲明指出，「據信是民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）競選巴士。兩方車輛接觸，是在聖馬科斯（San Marcos）發生，相關訊息將交給聖馬科斯警局。」

聖馬科斯警方說，白登巴士要求警察護送，但因當時交通壅擠，警察未能在巴士離開轄區前趕上巴士。

警察局並表示，對撞車事故進行調查，且調閱影片，警局初步認為過失車輛「可能是白登支持者的汽車，受害者似乎是一輛支持川普的車輛。」

由於這起事故，白登在奧斯汀和另一處的競選活動被取消。

德州民主黨人士說，部分車輛駛向巴士前方，特意放慢速度，試圖使巴士停在高速公路上。該人士確認執法部門有對此事做出反應，然競選團隊決定取消當天競選活動。

第46選區現任眾議員柯爾（Sheryl Cole）在臉書發文指出，事件發生後，需取消競選活動。「對我來說，這不是第一次，但基於安全因素，不得不取消競選活動。」她說「很不幸的，親川普的抗議者，已將事情升級到超出安全的水平。」

德州共和黨主席韋斯特（Allen West）1日拒絕對此事發表評論。他根據31日發表的聲明稱，德州論壇報對此事件的質疑，是「試圖將保守派描繪成暴力激進份子，儘管左派份子一直在襲擊、搶劫和掠奪同胞的財產。」

德州並無其他共和黨人，譴責涉嫌30日事件的司機。川普在德州的競選總部發言人，也並未回應此事件。

與此同時，賀錦麗正在德州其他地方競選，白登並未在德州。據了解，國會眾議員候選人戴維斯（Wendy Davis）當時可能在巴士上，但她拒絕討論該事件。

白登競選團隊的宣傳巴士。(推特圖)
白登競選團隊的宣傳巴士。(推特圖)

德州 白登 川普

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