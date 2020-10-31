大選倒數 各行業逾千亞太裔背書白登

民主黨總統候選人白登。美聯社

大選僅剩數天，來自各行各業的逾1100名亞太裔本周背書民主黨總統候選人白登與副總統候選人賀錦麗；同時，亞裔共和黨 全國委員會(NCAAR)也宣布背書白登，指亞裔需要有同理心、正直、廣博的總統，有能力將各方聚在一起尋找共同點，一同克服未來的嚴峻挑戰。

今年7月就有250名不同行業的亞太裔表態背書白登，本周該名單擴充至1100多人，其中既有趙美心、孟昭文、劉雲平等國會議員，亦有民主黨資深領袖、州與地方民選官員，還有來自藝術、時尚、影視娛樂等多媒體行業的從業者，商業、社區、宗教領袖、，以及退伍軍人等。

民主黨全國委員會亞太裔黨團主席梁吳美琪(Bel Leong-Hong)負責組織此次背書，她指出，亞太裔社區從未在一場總統選舉中如此團結、興奮，背書者來自20個族裔背景，支持白登與賀錦麗帶領國家和世界走出由川普製造的混亂。

「我們來自不同行業，說著不同的語言，有著不同的文化和傳承。」梁吳美琪說，「但我們對更好未來的希望與夢想是共通的。」

此外，亞裔共和黨全國委員會也在10月30日發文背書白登，表示這場選舉關乎美國 命運，影響到家庭、社區、國家和世界的未來；文章指，「美國第一」是以所有美國人的利益為先，而不只是某一方的美國人，呼籲「為白登投票，拯救美國」。

文章還引述前俄亥俄州共和黨籍州長凱西克(John Kasich)，指美國正處在十字路口，人們可能對某一政策有分歧，但都同意「一個分裂的美國將衰落、沈淪，傷害所有人」。

亞裔共和黨全國委員會成立於2016年6月，是由共和黨全國委員會倡導並認可(sanctioned)的共和黨組織，旨在搭建共和黨與亞裔的溝通管道，幫助政治意識日益覺醒的亞裔參政，並從信息、人脈、培訓等方面幫助亞裔共和黨。