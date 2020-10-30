我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

股神靜悄悄 巴菲特迄今未公開支持白登

預防大選前後騷亂 華府商家加固門面 市警取消休假

記者張筠／華盛頓報導
包瑟表示，大選前後或將派國民兵支援管制交通。圖為今年5月國民兵車輛在華府市中心職守，防止族裔衝突引發暴亂。（記者張筠 / 攝影）
包瑟表示，大選前後或將派國民兵支援管制交通。圖為今年5月國民兵車輛在華府市中心職守，防止族裔衝突引發暴亂。（記者張筠 / 攝影）

為預防總統大選後的騷亂，華府部分商家近日開始加固門面或加裝警報系統，華府警察局也取消警員們從本周末開始的休假，確保各地警力充足，市長包瑟(Muriel Bowser)也表示大選前後幾天部分路段將關閉，並可能派國民兵(National Guard)支援管制交通。

華府下城17街附近、拉法葉廣場等地區的部分商家本周已開始在玻璃門窗外加裝木板，或設置防盜警報，購買商業保險，預防大選前後的示威、抗議演變成打砸搶的騷亂，雖然市府沒有給小商家明確的防暴建議，華府業主仍表示，幾個月前不少民眾因族裔衝突和反對警察暴力上街抗議，最終導致社會動盪，不少商家店面被砸、商品被搶，損失嚴重，因此這次決定儘早防護。

今年的大選因疫情、族裔等問題已造成多地衝突明顯，華府警察局局長紐斯漢姆(Peter Newsham)預計，不論選舉結果為何，各地都會出現示威和動盪，且恐怕會持續到明年1月的總統就職典禮，因此華府警察局從本周末開始取消所有警員的休假，確保各區人手充足，市府也已花10萬元添置各類防暴配備，補充今年夏天的消耗。

圖為今年5月華府商家為防止族裔衝突導致的暴亂波及商店安全，在門窗加裝木板。（記者...
圖為今年5月華府商家為防止族裔衝突導致的暴亂波及商店安全，在門窗加裝木板。（記者張筠 / 攝影）

紐斯漢姆表示，目前已有多個團體申請集會許可證，計畫從11月1日開始集會示威；包瑟表示，市府各公共安全部門已就大選後的防暴計畫討論數周，屆時市府或將派遣國民兵支援管理交通，11月3日和4日華府部分地區將限制車流和停車位。

大華府部分地區已陸續出現破壞選舉標示和兩黨催票標語的現象，華盛頓特區檢察總長拉辛(Karl Racine)提醒民眾，毀壞選舉機構的標示屬於違法，馬州巴爾的摩檢察長莫斯比(Marilyn Mosby)也呼籲各執法部門加強維護各地在選舉前後的治安。

為防止大選前後的騷亂傷及店面，華府下城部分商家本周開始加裝木板，設置報警系統，購...
為防止大選前後的騷亂傷及店面，華府下城部分商家本周開始加裝木板，設置報警系統，購買商業保險。（記者張筠 / 攝影）

華府 警察 國民兵

上一則

白登訪愛州：會讓中國為濫用貿易手段負起責任

延伸閱讀

大選將至 紐約市為可能發生的示威做足準備

大選將至 紐約市為可能發生的示威做足準備
快看世界／大選日會出結果嗎？選票到底要數多久？

快看世界／大選日會出結果嗎？選票到底要數多久？
大選掀博弈商機 全球押注賭金已逾10億美元

大選掀博弈商機 全球押注賭金已逾10億美元
華爾街大咖4年前準確預測大選結果 稱川普有望連任

華爾街大咖4年前準確預測大選結果 稱川普有望連任
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
查克柏格憂內亂爆發 稱大選對臉書是場考驗

查克柏格憂內亂爆發 稱大選對臉書是場考驗

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費

手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費
法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡