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費城15名警察暴力毆打女子 搶走2歲幼童謊稱保護

記者謝哲澍／新澤西州報導

28歲的費城女子Rickia Young日前控告費城市政府，指她27日淩晨在Chestnut Street被警察從車內拖出並暴力毆打，車上當時還有她的2歲孩子在此過程中受傷。費城警方拒絕評論，也不透露該女子為何遭遇警方暴力對待，稱正在進行內部調查。

該女子的代理律師Kevin Mincey指出，視頻顯示當時至少15名警察包圍Young所駕駛的SUV，打破窗戶並將她和另一名乘客拖出車外暴力毆打，導致她多處受傷。視頻也顯示警察從後座將其2歲孩子帶出，導致孩子頭上出現淤青。

Mincey稱Young的孩子當晚遲遲難以入睡，於是她帶著孩子駕車出門去接16歲的侄子，希望孩子能夠在車上入眠。在遇到警方路障時，Young試圖調頭卻被警察包圍，與16歲侄子一同被拖出車外暴力毆打，隨後被戴上手銬載送至位於7街的警方總部，期間與自己2歲的孩子分離。

法院檔案顯示最終警方未對Young提出任何指控，也未回應媒體要求公開隨身攝像機錄影的要求。美國警察同業會(Fraternal Order of Police)29日甚至上傳警察抱著孩子的照片，聲稱這名孩子在費城騷亂中被丟失，「費城警方當時唯一在意的事，就是保護這個孩子的安全。」

同業會在收到媒體詢問30分鐘後刪除了該文章，並拒絕回應媒體質詢。律師Riley H. Ross III對此感到憤怒而又不可思議，「難以置信一些發誓保護居民的人做出如此舉動，隨後還謊稱他們是唯一能保護我們的人。」

事發點距離非裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)遭警察開槍擊斃的示威遊行地點不遠。費城警方指控逾千暴徒趁亂洗劫超市、商店，損失數百萬元，並逮捕212人、57警受傷，警方還聲稱周三並在市區查獲一輛貨車裝有威力較輕的炸藥，逮捕數名嫌犯。

警察 費城 遊行

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