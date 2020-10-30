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麻州病毒追蹤報告：居家染疫病例高

記者唐嘉麗／波士頓報導
據麻州追蹤感染聯繫報告，最近一個月病例中的居家染疫病例最多。圖為麻州男子接受檢測。(歐新社)
據麻州追蹤感染聯繫報告，最近一個月病例中的居家染疫病例最多。圖為麻州男子接受檢測。(歐新社)

麻州密切追蹤和關注麻州感染起源，本周首次公布過去一個月以來新病例中感染存在聯繫的患者群組(Cluster)報告；據研究分析，最多感染來自居住地，也就是被同住一屋的人傳染。

根據數據，麻州過去一個月至少有22個感染關聯群組染疫來源，其中包括括兒所、療養院、監獄、工業場所、醫院、社交活動等；絕大多數的4395個感染群都是小型群組，9月下旬以來的新病例中，有近一半與共享環境(shared setting)有關。

疫情初期，庇護所是病毒廣泛傳播的來源之一，現在減至一個集群，三人染疫； 四個辦公室傳染案例中，九人染疫；今年秋天病例激增的高校，目前有23組、52個病例；曲棍球運動有30組、108個病例。

麻州州長貝克表示，同住一屋相互感染的病例數表示，如果與高齡或易感染新冠病毒者住在一起，即使在戶內也需以口罩和距離保持安全。

他說，識別感染關聯群組可幫助麻州了解病毒傳播方式及途徑，作制定針對性限制措施，而非大規模封鎖的參考；追蹤傳染源的地點可有效遏阻病毒傳散，但這個系統能發揮功效需要民眾配合；現在還有太多人不接聽來自聯繫追蹤者的電話，或分享之前去過哪裡、跟誰接觸的信息。

麻州新冠確診病例已連續七天逾千，被列入紅色高風險社區的城鎮本周增至121個，全州每日每10萬居民的平均感染率為11.8，高於上周的9.2； 波士頓平均指數為15.8，高於上周的12.0。波市公衛官員30日表示，正在考慮關閉餐館堂食一周的防疫方案可行性。

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