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遠距投票不成 大學生奔千里回鄉

德州訊
美國大學（American University）政治學大三生Meredith Reilly。（截圖NBC5)
美國大學（American University）政治學大三生Meredith Reilly。（截圖NBC5)

兩名大學生登記投票過程出狀況，所謂「山不轉路轉」，兩人在友人的陪同下，從華府一路開車1400英里到德州，只為投下手中神聖的一票。

美國大學（American University）政治學大三生Meredith Reilly在2018期中選舉時，成功投過票。不知為何，在幾個月前登記投票時，線上系統無法正常處理他的選票。時常關心選情的Reilly為此感到相當沮喪。一次在與來自德州奧斯汀的同學Zachary Houdek的交談過程中，Reilly發現不是只有他一人有投票不成的狀況。

兩人為了成功投票，下定決心在25日下午租車，從華府開車1400英里到德州投票。26日傍晚才抵達德州，中途在田納西州（Tennessee）留宿一晚。選擇自駕是為避疫。Reilly於28日在德州Fort Worth親自投票。Houdek於27日在奧斯汀投票。

Houdek向媒體指出，2020年總統大選是非常重要的一次選舉，很可能是美國史上最重要的一次選舉，因此不想錯過。Reilly談到這趟長途投票自駕旅說，兩人補充很多咖啡因，每三小時就換人開車，在車上狂炸音樂。兩人對於擁有投票權、成功投下手中重要的一票，備感欣慰及珍惜。他們呼籲大眾，放膽盡到身為公民的權益及義務，「每一票都很重要。」

事實上，不少年輕人在這次選舉中投票踴躍。位於達拉斯（Dallas）的南方衛理會大學（Southern Methodist University）政治通訊學系教授Stephanie Martin指出，年紀在30歲左右或以下選民的投票率，比四年前高出不少，這群人在德州的投票率比2016年多了大約6倍，「他們對於這次選舉相當熱衷」。該現象可能與美國極端反川派及挺川派的對立有關，這種政治環境有點異常及不健康。

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