德州加州鬧鬼最兇 照片看起來就陰森

休士頓市赫曼公園健行路徑，白天很適宜散步，但到了晚上就不太平。(赫曼公園網頁)。

不是因為萬聖節到了，才有如此恐佈排名。據長期觀察和統計網站的資料顯示，德州 和加州 被評為鬧鬼最兇的州。

「休士頓紀事報」引用遊戲網站SlotSource.com的調查，德州是美國「撞鬼」或看見鬼魂事件最多的州，其次是加州，俄亥俄州位列第三。

通過GhostsOfAmerica.com網站的數據分析，自2005年以來，德州有6845人稱自己遇到過鬼魂，平均每年約465起「撞鬼」事件。全美鬧鬼事件最少的是德拉瓦州(Delaware)。若是考慮到德州和加州是美國名列前芧的大州， 土地遼闊，孤魂野鬼自在遊蕩，遇鬼事件多也不足為奇。

德州不少民眾表示，他們常在在休士頓遇到過鬧鬼事件，例如休士頓的赫曼公園(Hermann Park)健行路徑，「白天很適宜散步，但到了晚上就不太平」。據稱赫曼公園晚上鬧鬼事件頻發。

同樣發生在德州，相傳上世紀中期有一位新娘，在休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館 （Hotel Galvez & Spa，Galveston) 上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間以及旅館西邊的塔樓裡。

另根據加州旅遊網VisitCalifornia羅列的加州十大鬧鬼地點中，長期停靠在加州長堤港的瑪麗皇后號遊輪最為知名，它曾有「蒼白幽靈」之稱，那是因為一名白衣女子常在船艙通道間飄移而得名。該遊輪雖已改為餐廳，但鬧鬼最兇的B340號艙房仍接受預約留宿。

洛杉磯好萊塢羅斯福旅館(Hollywood Roosevelt Hotel)因為一代艷星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe) 魂魄一直留戀不去，而博得盛名。聖地牙哥科羅那多旅館(Hotel del Coronado)和聖荷西的Winchester Mystery House也都名列十大鬧鬼地點。