費城禁警對示威者用催淚彈、橡皮子彈和胡椒噴霧

費城市議會禁止警方對示威者使用催淚彈。(美聯社)

費城 非裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)之死引發的騷亂還在繼續，該市議會29日以14：3通過一項決議，禁止執法者對示威者用催淚彈、橡皮子彈和胡椒噴霧，以保護示威者的憲法第一修正案權利。市長肯尼已表態支持。

法案由市議員Helen Gym發起，她指出公眾示威抗議與公共安全並不衝突。市議員吳勝鎬(David Oh)則認為警方使用催淚彈來驅散不肯撤離的占道示威者是合理的，即使周邊居民遭到誤傷，「被催淚彈影響，也好過被人縱火燒屋。」

吳勝鎬的發言隨後被其他議員粗暴打斷，強調美國 警方「歷史上不斷使用暴力來威脅非洲裔民眾和平抗議維權」。市議員Kenyatta Johnson指責吳勝鎬的發言「令人不安」；Curtis Jones Jr.則聲稱民眾有權監督員警，認為吳勝鎬顯然對非裔居民的遭遇「並不熟悉」。

由於民主黨 議員佔據絕對多數，最終只有吳勝鎬和Brian J. O'Neill，以及另一名民主黨議員Bobby Henon投出反對票。吳勝鎬表示民權運動和佛洛伊德事件等示威抗議應屬例外，「因為像金恩這樣的民權領袖有理由抗爭。」

然而議會強調的「和平抗議維權」正在變味。費城西區連續兩晚發生示威並失控演變成搶劫超市、商家。53警受傷，已逮捕172人，八人遭控襲警、53人盜竊、並有搶劫、縱火等罪。市府周三下令當晚實施宵禁，州長沃爾夫也宣布費城進入緊急狀態，將提供州警、國民兵等資源維護治安。

費城警長Danielle Outlaw29日宣布將公開警方射殺小華萊士的錄影，進行「公平、徹底的調查」，但她強調警方不會容忍騷亂和搶劫行為，「在任何情況下，這種行為都不會被接受，我們也不會縱容這些。」

美國兩黨總統參選人28日都公開評價該事件，川普總統指責「民主黨人對員警發起戰爭」，聲稱如果市政府求助，聯邦政府將派出資源來控制情況；白登則呼籲抗議者勿搶劫和騷亂，並引用小華萊士父親的話來督促民眾保持冷靜。