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聯合航空試點 登機前快速抗體檢測

記者謝哲澍／新澤西州報導
美聯航推出登機前快速檢測試點計畫。(記者謝哲澍/攝影)
美聯航推出登機前快速檢測試點計畫。(記者謝哲澍/攝影)

聯合航空公司(United Airlines)將在下月從紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)，飛英國倫敦的航班登機前，為每一名旅客進行免費快速抗體檢測。美聯航表示快速檢測可在10至15分鐘內揭曉結果，有望讓航空業擺脫疫情窘境。

美聯在加州飛往夏威夷的航班中首次進行了測試，取得良好回饋，因此將於紐瓦克11月16日和12月11日兩趟飛往倫敦的航班中再次試點。聯航管理主任Aaron McMillan說，此舉可確保所有登機的旅客測試結果都是陰性。

聯航使用的快速抗體檢測試劑名為BinaxNow，由Abbott Laboratories研發製造，將由Premise Health在候機室的聯航等待室操作。除了2歲以下幼童外，其他所有旅客都必須接受檢測，不願接受檢測的旅客可搭乘其他班次的航班。

新冠疫情重創紐新航空業，美國航空行業機構「Airlines for America」統計顯示，紐新州是全美飛行次數減少最多的州。新州7月起飛航班(scheduled departures)比去年同期減少67%，排在全美第二；紐約減少70%，高居全美第一；大紐約地區的國際到達(international arrivals)旅客數量更是減少了93%。

如果試點順利，聯航希望往返旅程(round trip)都採用測試機制，隨後逐漸推廣至其他航線，從而加強旅客對於在疫情期間搭乘飛機的信心。目前紐約拉瓜迪亞(LaGuardia Airport)等機場也為旅客提供免費、非強制性的抗體檢測。

此外，紐新航港局(Port Authority)27日也宣布一系列強制措施，從11月2日(周一)起所有旅客必須在轄區內佩戴口罩，包括各大機場、 紐新鐵路(PATH)列車和車站等，否則將面臨50元罰款。更多資訊可查：https://www.panynj.gov。

檢測 紐瓦克國際機場 紐約

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