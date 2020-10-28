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禁骷髏鋼管舞 屋主協會真掃興

休士頓訊
德州里奇蒙居民的萬聖節裝置，遭屋主協會認為不適當。(Angela Nava臉書)
德州里奇蒙居民的萬聖節裝置，遭屋主協會認為不適當。(Angela Nava臉書)

休士頓西南近郊的里奇蒙市(Richmond) ，一名屋主用骷髏道具創作脫衣舞場的萬聖節布置，卻遭到屋主協會(HOA)以「不當」為由禁止。

安吉菈納瓦(Angela Nava)所住的社區是有屋主協會HOA(Home Owners Association)監管的，但她萬萬沒有想到他們會因為萬聖節的布置來找她麻煩。安吉菈表示，因為COVID疫情的壓抑，大家的心情都很鬱悶，她幾個月前就想到今年的萬聖節要把家前面的庭院好好布置一番，讓鄰居開開眼界、暢快的笑幾聲。

幾個星期前她把許多具骷髏道具從箱子裡拿出來，把其中的幾具戴上彩色的假髮扮作女子，沒戴假髮的是男人。她設計的場景是脫衣舞俱樂部，譬如有兩名女子在跳鋼管舞，有一名女子坐在一名男子的腿上，表現出十分親暱的姿態，還有一名打手在監看舞場，以免有人胡鬧滋事。安吉菈和家人每天都給骷髏變換位置與姿勢，因此先前看過的人還會回來看有什麼新花樣，每天晚上8時燈光亮起、音樂放送的時候，前院已經有許多人等候，鄰居們都覺得很新鮮，她沒有聽到任何抱怨。

不料25日(周日)那天她收到HOA的一封信，指出有人投訴她的萬聖節布置「不當」(inappropriate) ，限她在30天之內拆除。安吉菈剛看到這信的時候，心裡挺不是滋味，彷彿被人打了一巴掌。她在臉書上宣布她要把布置拆除時，許多人覺得很可惜，他們支持她繼續展示，於是她決定到萬聖節過後才拆，反正HOA給了她30天的時間。

萬聖節 疫情 臉書

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