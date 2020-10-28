涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

哈佛大學 知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)早前提告該校，稱校方「背棄」，未履行合同義務為其支付法律辯護費用。哈佛大學近日向法院提交反對意見稱，利爾波就其在中國 活動向校方和聯邦政府 故意撒謊，放棄了學校賠償保障和墊付費用的權利。

據哈佛學生校報，聯邦當局1月逮捕了利爾波，指控他向調查其資金來源的政府官員作虛假陳述；哈佛大學隨即讓利爾波休假，並宣布內部調查。聯邦官員指控他隱瞞與中國 「千人計畫」的關系，沒有披露來自中國政府的資金。聯邦大陪審團6月起訴利爾波兩項虛假陳述，他拒絕認罪。

利爾波其後指控哈佛大學未履行合約義務，不僅未賠償也沒有為他辯護，還指「哈佛大學僅考量自身利益，背叛一名忠心耿耿、而且無辜的教職員，進而協助聯邦政府起訴利爾波；最重要的是，哈佛大學這些行為都是非法的。」

然而，哈佛向法院提交文件稱，「員工將自己的利益置於哈佛的利益之上，無論是通過惡意行為、違反學校政策、從事各種形式的不當行為、或是尋求不正當的經濟利益，都無權獲得賠償，也無權獲得墊付。」

利爾波此民事案的律師在一份電子郵件聲明中寫道，他的團隊希望法院能夠支持他的當事人，維護利爾波教授在刑事案件中獲得哈佛墊付其合理辯護費用的權利。