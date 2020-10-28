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兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

儘管衛生官員不斷呼籲戴口罩才能減少新冠病毒擴散，坊間仍不時傳出因為口罩令而發生口角糾紛甚至動粗的案例，一對21歲、18歲的希爾姊妹花(Jessica Hill、Jayla Hill)日前進入芝加哥西區一家體育用品店時，與要求兩姊妹戴上口罩的警衛發生衝突，兩姊妹憤而聯手持刀猛刺該名警衛27刀，傷者目前仍在醫院治療，兩姊妹均被控一級謀殺未遂罪，且不准保釋。

西爾姊妹25日傍晚，一同前往羅斯福路3200號附近的一家體育用品店光顧，兩人進入店裡時，拒絕戴上口罩，也不願意使用門口的乾洗手液先清潔雙手，由於這家商店規定所有顧客都必須遵守防疫規定，姊妹花兩人的行為引起門口警衛關注，並上前要求兩人離開。

希爾姊妹花當場拒絕，接著聯手開始攻擊這名身高6呎5吋、體重270磅的壯碩警衛，爭執中，姐姐Jessica抽出隨身攜帶的小刀向警衛頭部、胸部、大腿等地方猛刺，妹妹Jayla則抓住警衛頭髮不讓其逃走。

警方據報後趕到現場，立即將全身刀傷的警衛送醫，並逮捕了行兇姊妹。

此案日前召開保釋庭，法官馬盧比歐(Mary C. Marubio)下令將兩人繼續居留，不得保釋，希爾姊妹的律師辯稱，兩人對警衛的攻擊是為了自衛。

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