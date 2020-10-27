川普密西根造勢 嗆不能讓賀錦麗當上首位女總統

數千名支持者湧入密西根州蘭辛參與川普造勢。(直播截頻)

數千名川普 支持者27日頂著華氏30多度的低溫，湧入密西根州蘭辛市(Lashing)的首都區域國際機場(Capital Region International Airport)，這也是過去兩個月來，川普第三度造訪密西根州，川普在演講中嗆白登 副手賀錦麗 「不會是第一位美國女總統」；川普還向密州州長惠特默喊話，要求「立即開放密州，讓孩子重回學校」，群眾再次叫囂「把她關起來」。

川普說，賀錦麗是參議院中最自由派的議員，「桑德斯在她面前都顯得保守」，他說，大家都知道「白登當選三周後，就會引用憲法第25條修正案，讓賀錦麗當上總統」，川普表示「不能讓這種事情發生」，他說，「賀錦麗不會是美國第一個女總統」，群眾此時高喊「伊凡卡」回應，川普笑著說，伊凡卡會很高興她的先生庫許納(Jared Kushner)促進了中東和平。

他接著提到，國會通過了大法官的任命，這是50年來最重要的印記，而他在白宮介紹新任大法官的談話，卻沒有媒體報導，他批評媒體對他不公平，「媒體誠實，美國才會團結」。

他還講述了自己與兒子拜倫染疫的經過，「兒子連藥都不用吃，年輕孩子免疫力強，應該讓孩子回到學校」，他表示，11月4日開始，就不會有人天天在喊「病毒、病毒、病毒」，現在是因為對手利用染疫人數來恐嚇人民。

「我們要恢復正常生活」，川普說，這次大選是「川普蓬勃，白登封城」的選擇，這時台下群眾高喊「把她(密州州長)關起來」(lock her up)，他還說，郊區婦女希望社會恢復法律與秩序，一定要「讓孩子回到學校」，否則繼續把大家關下去，酗酒、吸毒、自殺就會增加。

他也攻擊白登的經濟政策，導致1/3的汽車工作轉移到墨西哥、加拿大，而且白登長期支持中國讓中國因此壯大，但對密西根一點都不照顧，「是我挽救了這種情勢」。

儘管多個民調顯示白登在密州稍微領先，共和黨委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)27日表示，兩位候選人在密州的支持度，比民調顯示的更接近，本身為密州居民的麥克丹尼爾說，川普四年前在該州贏了一萬多票，四年來他兌現了其競選承諾，包括減稅、美墨加協定，她說，「現在低溫又下雨，但還是有這麼多人出席造勢」。

密西根州與其他中西部州一樣，最近的新冠病例持續增加，密州從3月10日出現第一宗病例，到上周時，七天的累積確診人數就有1萬3000多人，蘭辛市市長修爾(Andy Schor)說，當地已經出現第二波疫情，每個人都必須嚴肅防疫，「蘭辛需要一位支持我們的總統」。

威州西薩勒姆鎮(West Salem)從來沒有總統候選人到訪過，川普27日下午於該鎮球場舉行的造勢，也是這個村子第一次迎來總統，西薩勒姆鎮的官員狄龍恩(Teresa DeLong)說，鎮民們有的支持，有的反對該場活動，反對主因是當地染疫人數已高，很擔心群聚造成新一波病毒傳播，該鎮過去一周的新冠確診率達16.5%。

稍晚他還會到內布拉斯加州的奧馬哈(Omaha)出席造勢。