我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬批川普「天天說謊」、「刷存在感」

疫情挫道指史指 科技股提振那指

川普密西根造勢 嗆不能讓賀錦麗當上首位女總統

特派員黃惠玲╱綜合報導
數千名支持者湧入密西根州蘭辛參與川普造勢。(直播截頻)
數千名支持者湧入密西根州蘭辛參與川普造勢。(直播截頻)

數千名川普支持者27日頂著華氏30多度的低溫，湧入密西根州蘭辛市(Lashing)的首都區域國際機場(Capital Region International Airport)，這也是過去兩個月來，川普第三度造訪密西根州，川普在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」；川普還向密州州長惠特默喊話，要求「立即開放密州，讓孩子重回學校」，群眾再次叫囂「把她關起來」。

川普說，賀錦麗是參議院中最自由派的議員，「桑德斯在她面前都顯得保守」，他說，大家都知道「白登當選三周後，就會引用憲法第25條修正案，讓賀錦麗當上總統」，川普表示「不能讓這種事情發生」，他說，「賀錦麗不會是美國第一個女總統」，群眾此時高喊「伊凡卡」回應，川普笑著說，伊凡卡會很高興她的先生庫許納(Jared Kushner)促進了中東和平。

他接著提到，國會通過了大法官的任命，這是50年來最重要的印記，而他在白宮介紹新任大法官的談話，卻沒有媒體報導，他批評媒體對他不公平，「媒體誠實，美國才會團結」。

他還講述了自己與兒子拜倫染疫的經過，「兒子連藥都不用吃，年輕孩子免疫力強，應該讓孩子回到學校」，他表示，11月4日開始，就不會有人天天在喊「病毒、病毒、病毒」，現在是因為對手利用染疫人數來恐嚇人民。

「我們要恢復正常生活」，川普說，這次大選是「川普蓬勃，白登封城」的選擇，這時台下群眾高喊「把她(密州州長)關起來」(lock her up)，他還說，郊區婦女希望社會恢復法律與秩序，一定要「讓孩子回到學校」，否則繼續把大家關下去，酗酒、吸毒、自殺就會增加。

他也攻擊白登的經濟政策，導致1/3的汽車工作轉移到墨西哥、加拿大，而且白登長期支持中國讓中國因此壯大，但對密西根一點都不照顧，「是我挽救了這種情勢」。

儘管多個民調顯示白登在密州稍微領先，共和黨委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)27日表示，兩位候選人在密州的支持度，比民調顯示的更接近，本身為密州居民的麥克丹尼爾說，川普四年前在該州贏了一萬多票，四年來他兌現了其競選承諾，包括減稅、美墨加協定，她說，「現在低溫又下雨，但還是有這麼多人出席造勢」。

密西根州與其他中西部州一樣，最近的新冠病例持續增加，密州從3月10日出現第一宗病例，到上周時，七天的累積確診人數就有1萬3000多人，蘭辛市市長修爾(Andy Schor)說，當地已經出現第二波疫情，每個人都必須嚴肅防疫，「蘭辛需要一位支持我們的總統」。

威州西薩勒姆鎮(West Salem)從來沒有總統候選人到訪過，川普27日下午於該鎮球場舉行的造勢，也是這個村子第一次迎來總統，西薩勒姆鎮的官員狄龍恩(Teresa DeLong)說，鎮民們有的支持，有的反對該場活動，反對主因是當地染疫人數已高，很擔心群聚造成新一波病毒傳播，該鎮過去一周的新冠確診率達16.5%。

稍晚他還會到內布拉斯加州的奧馬哈(Omaha)出席造勢。

川普 白登 賀錦麗

上一則

麻州大型高中生飲酒派對致學校轉網課 兩成人被指控

下一則

疫情風暴正成形 伊州長下令 芝市30日起禁餐館堂食

延伸閱讀

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」
警用揚聲器喊「川普2020」遭停職 川普籲讓該警復職

警用揚聲器喊「川普2020」遭停職 川普籲讓該警復職
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
中西部搖擺州染疫激增 川普頻往造勢 稱疫情正在扭轉

中西部搖擺州染疫激增 川普頻往造勢 稱疫情正在扭轉
白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升
關鍵戰場！川普賓州搶票 1天趕3場造勢

關鍵戰場！川普賓州搶票 1天趕3場造勢

熱門新聞

達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
川普20日晚出席於賓州伊利舉辦的造勢活動。(美聯社)

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

2020-10-20 21:29
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25
H-E-B是德州最大的連鎖超市之一，在全美公開有340家門市。（H-E-B官網）

出手快過政府 這家公司給每名員工500元獎金

2020-10-23 00:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升
52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時