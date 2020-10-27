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感恩節大團圓恐釀聖誕節葬禮 伊州衛生廳長警告

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州衛生廳廳長伊吉克(前)。(衛生廳臉書)
伊利諾州衛生廳廳長伊吉克(前)。(衛生廳臉書)

由於即將來臨的感恩假期，預料將有許多民眾計畫參加大型家族聚會，伊利諾州衛生廳廳長伊吉克27日鄭重警告，「感恩節的開心聚餐，或將導致幾周後的聖誕葬禮，而一場葬禮可能又將進一步造成更多場告別式」；伊州27日新增4000個新冠病毒確診，新增死亡人數46名，七天平均確診率已經達到 6.4%。

伊吉克繼日前於每日疫情簡報中，為感染病毒死亡者當場落淚後，27日出席一場由非營利組織Mano a Mano Family Resource Center舉辦的視訊會議時，對可能正在計畫家族歲末團聚活動的民眾，提出嚴正警告。

她也提出多項有關是否應該讓孩子返校上課，如何安全旅行的建議，對於返校上課方面，伊吉克說，家長必須做出適合自己與孩子的選擇，「很難有一個選擇是面面俱到，返校上學的話仍然是有風險存在」。

旅行方面，她建議搭乘飛機時，一定要高度提高警覺，她以自身經驗分享，「確保旁邊沒有坐人」、「試著最後一個登機及最後一個下飛機」，最重要的是「絕對不要把口罩摘掉」，她建議搭機時不要吃東西也不要喝飲料，盡量不要離開座位。

伊州州長普立茲克提醒，全州11個防疫區中，已經有六個都達到危險邊緣，「看起來新冠病毒風暴正在形成，我們務必做好準備」。

伊州 疫情 風暴

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