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爭賓州選票 川普一天三場造勢

記者謝哲澍／新澤西州報導
川普總統26日在賓州Allentown進行造勢演說。(美聯社)
川普總統26日在賓州Allentown進行造勢演說。(美聯社)

距離大選日僅有一周，賓州成為兩黨總統參選人的必爭之地。川普總統26日在賓州連續安排三場造勢演說，在演講公開表示「賓州選舉中有很多壞事發生，但我們正在看著他們」，指許多投自己的選票被丟棄，鼓勵民眾前往現場投票；白登26日則並無造勢日程安排。

川普一天內在賓州Allentown、Litiz和Martinsburg連續舉行三場選舉演說，加上此前在伊利(Erie)和約翰鎮(Johnstown)的造勢，川普三周內總共在賓州演說5次，凸顯賓州對於大選結果的重要性。他對此也直言不諱，「只要贏下賓州，我們就贏得了一切。」

他在賓州的多場演說中反復抨擊白登的能源和經濟政策，指責白登要立法禁止傳統能源，終結賓州人生計、裁減所有傳統能源就業。他在Allentown的演說中反擊白登對於他抗疫不力的說法，指責白登在甲型H1N1流感病毒疫情期間無所作為。

川普自稱在全國和多個關鍵州民調大幅領先，指CNN假新聞；他提到白登父子腐敗醜聞(Biden scandal)，現場高呼「把他關起來！」(Lock him up!)；他嘲笑白登與賀錦麗在CBS「60分鐘」中的表現，稱後者只能回答「喜歡什麼冰淇淋口味」的問題。他提到眾院議長波洛西、民主黨州長沃爾夫，稱後者曾致電向他求助卻封鎖賓州，「這些都是壞人」。

對華政策也成為川普吸引選民的重要手段。他在現場以視頻回顧白登對於中國的部分態度和言論，指責白登長期支持並對中國持正面態度，「白登是中國的傀儡」；視頻後半段則截取白登反對水力壓裂(fracking)開採天然氣的片段，並打出「賓州工人支持川普」的標語。

在長達一個多小時的演講中，川普稱華府不喜歡他「因為我不是政客」，感謝支持他的卡車司機「truckers for trump」，抨擊民主黨移民政策；他指責白登企圖擴編最高法院大法官名額，並表達對大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)的支持，「她將成為最高法院最年輕的成員」。

川普周日在推特上突然抨擊賓州選舉和政壇，稱賓州選票錯誤導致共和黨情況危急，「腐敗政客必須立即被調查，賓州已經失去控制。」他語焉不詳的指控也引發外界的猜測和民主黨反彈。

費城詢問報記者賴柏羽(Jonathan Lai)猜測，川普指的是阿雷格尼郡(Allegheny)此前因列印問題向選民寄出近2萬9000封錯誤選票。民主黨參議員凱西(Bob Casey Jr.)稱總統言論導致混亂、引發民眾對選舉制度的不信任「令人作嘔」。

儘管造勢不遺餘力，但威斯康辛-麥迪遜大學(University of Wisconsin-Madison)本周發布的最新民調顯示，白登在賓州依然擁有明顯優勢，以52%的支持率遠遠領先於44%的川普；而在目前已投票的150萬賓州人之中，高達87%選民支持民主黨。

賓州 白登 川普

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