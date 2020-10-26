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疫情傷身也傷財 薪資如遲到 7成民眾有財務困難

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
新冠疫情傷身也傷財。(pexels)
新冠疫情傷身也傷財。(pexels)

新冠疫情不但影響公眾健康，更對許多人的財務狀況帶來挑戰，一份最新的調查顯示，假使定期到帳的薪水延遲一周發放的話，全美約有七成(69%)民眾在支付各種帳單時，都會面臨「有些困難」、「非常困難」的情形，而依據各項評估分析，芝加哥居民遭受的財務困境(financial distress)，僅次於拉斯維加斯，高居全美百大城市第二。

財務困境又稱財務危機(Financial crisis)，主要指現金流量不足以支付現有債務；財經網站WalletHub指出，新冠疫情對公共衛生與健康造成巨大衝擊，在此同時，美國各城市的失業率在疫情爆發初期屢創新高，至今失業情形雖然已緩慢改善，但估計全美仍有多達1260萬人失去工作。

WalletHub根據民眾面臨的各種經濟困難，列出六大類關鍵評分指標，對全美100個大城市居民所遭遇的財務困境程度深入評比，這些指標包括「信用分數」、「銀行帳戶出現收支失衡的人數」、「陷入財務困境的平均帳戶數」、「從去年5月到今年6月間的申請破產件數」、「搜索債務的指數」、「搜尋貸款的指數」。

結果顯示，名列全美前五個居民財務困境最嚴重的大城市，依序分別為內華達州的拉斯維加斯、伊利諾州的芝加哥、德州的休士頓、聖安東尼、達拉斯。

其中芝加哥部分，搜尋「債務」、「貸款」的指數均居全美冠軍。

疫情使千萬人失業，導致不少家庭陷入財務危機，另方面，因為疫情而關閉學校，也促使了陷入經濟困境的人數上升，經濟分析師崗薩雷斯(Jill Gonzalez)說，孩子們無法到學校上課，父母必須承擔白天在家照顧學童的責任，許多家長，尤其是家有幼兒的爸媽，因必須上班而不得不聘雇保母協助在家照顧孩子，這種情況下，家庭總收入將因開支擴大而削減，特別是單親家庭受到的衝擊最嚴重。

專家建議，如果可行的話，企業應盡量讓家有上網課學童的父母留在家中工作；此外政府也應通過廣泛運用新冠病毒的快速篩檢，協助各學校盡快開學。

疫情 指數 芝加哥

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