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波士頓選票箱遭縱火 官員：受影響者可獲補發選票

記者唐嘉麗／波士頓報導
警方公布波士頓總圖書館前選票箱縱火者的照片。(波士頓警察局)
警方公布波士頓總圖書館前選票箱縱火者的照片。(波士頓警察局)

置於波士頓總圖書館外的一個選票箱25日清晨遭人縱火，損毀部分選票。麻州官員指斥這種「攻擊」是「玷污民主」的暴力行為，司法部地區檢察官和聯邦調查局人員工已展開調查；麻州州務卿辦公室呼籲周六下午至周日清晨，把選票放進在該投票箱的民眾上網查看自己的選票去向。

這起縱火事件發生在25日清晨4時許；據警方25日下午發布的照片，一名男子手執有如著火般的發光物走向投票箱。當警方到達時，該投票箱口冒著煙， 人員注水滅火後，發現投票箱內的塑膠層已被熱融化，但外箱沒有損傷， 仍可用來收集選票。

據波士頓環球報，遭人縱火的投票內有122張選票，其中87張仍清晰可辨；其餘35張中，大多數可以辨認，有5到10張「嚴重損壞」難以閱讀。在出事之前，該投票箱最後一次被清空是在周六下午2時30分。

麻州州務卿蓋文敦促麻州各城鎮地方選舉官員提高保管投票箱安全措施，雇用警察或使用監視器，並在11月3日選舉前經常清空投票箱，也敦促在周六下午至周日清晨使用該選票箱的選民上網(https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/track/trackmyballot.aspx)查看「在線跟踪選票」信息，或與波士頓選舉部門聯繫。

州務卿辦公室說，任何受影響的選民都可獲得補發的選票。

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