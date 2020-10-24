川普赴佛州投票 隨後將赴三州造勢

川普總統24日早赴佛羅里達州提前投票(early vote)，這是現任總統首次親自到佛州投票，也是川普競選團隊再次呼籲民眾積極投票的做法。圖為川普投完票後與記者談話。美聯社

川普 總統24日早赴佛羅里達州提前投票 (early vote)，這是現任總統首次親自到佛州 投票，也是川普競選團隊再次呼籲民眾積極投票的做法；副總統潘斯(Mike Pence)及第二夫人23日也已赴印第安納州首府印第安納波利斯(Indianapolis)提前投票。

川普總統在今年3月的總統初選和8月的普選中均有投票，不過兩次都是通過郵寄缺席選票(absentee ballot)完成，為進一步鞏固佛州票倉，呼籲選民支持共和黨，川普24日親自到佛州West Palm Beach投票，投票全程戴著口罩。

佛州提前投票於24日開放，持續到31日，部分郡縣的選舉委員會在11月1日也可允許民眾投票；川普約在24日上午10時左右現身投票站，投票站外一早就有許多支持者聚集；川普2016年總統大選期間也曾親自到紐約曼哈頓的投票站投票。

距離選舉日僅剩十天，川普24日投票結束後，還將赴北卡、俄亥俄州、威斯康辛州舉行三場造勢。

目前佛州通過郵寄投票和親自投票選民數量都是民主黨更多，分別有210萬票和160萬票，不過共和黨官員表示他們在11月3日前會消除與民主黨之間的差距；川普在23日的造勢中也對佛州民眾說「帶上你們的朋友、家人、鄰居、同事、甚至老闆，都出來投票」。