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馬大研究：阿斯匹靈有利緩解新冠肺炎

記者張筠／馬州報導

馬里蘭大學(UMD)22日公布最新研究，指少量阿斯匹靈(aspirin)可降低患有心血管疾病新冠肺炎病患死亡率，數據顯示，服用阿斯匹靈的病患使用呼吸器的風險比未服用者低44%，死亡率也低47%。

馬里蘭大學醫學院近日研究阿斯匹靈對新冠治療的影響，22日公布的最新報告顯示，阿斯匹靈對心血管疾病有一定療效，每天服用少量阿斯匹靈的新冠住院病患死亡率比未服用病患低47%，進入重症監護(ICU)病房的風險也低43%，需依賴呼吸器的風險也少44%。

該研究負責人、馬大醫學院麻醉學助理教授周喬森(Jonathan Chow，姓名皆音譯)表示，研究團隊從今年3月至7月觀察了平均年齡在55歲左右的412名新冠住院病患的康復狀況，他們多數在馬里蘭大學醫學院接受治療，其中約25%的新冠病患在確診前因有心血管疾病而每天服用少量阿斯匹靈，但研究發現，他們的心肺功能受新冠病毒衝擊較小，死亡率也較低。

馬大醫學院麻醉學副教授馬澤非(Michael A. Mazzeffi)表示，阿斯匹靈對血液的稀釋作用可防止新冠病患的血液微凝成塊(microclot formation)，因此可降低死亡率，並在一定程度避免心肺功能衰竭，讓新冠病患不用依靠呼吸器生活。

馬澤非表示，新冠確診病患可在醫生建議下適度服用阿斯匹靈，幫助康復治療，但本有慢性腎臟疾病的患者，或正在服用類固醇、其他血液稀釋藥物的病患，則不建議服用阿斯匹靈。

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