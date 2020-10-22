「我家的垃圾比我常出門」疫期解嘲大翻篇

El Arroyo餐廳的雋語錄已出版第四冊。(El Arroyo臉書)

當大家都被疫情 給悶壞的時候，如果開車經過奧斯汀這家餐廳，恐怕會給不少人帶來一點樂趣。某天經過墨西哥 餐廳El Arroyo時，在餐廳外迎接你的招牌很可能就寫著：「我這會兒才發現，我家的垃圾都比我常出門。」

這家廣為附近街坊稱道的餐廳，推出搞笑幽默小語招牌，已行之多年，居家避疫期間，更是餐廳創作靈感泉源。由於學生都在家上課，有些家長們也成天在家，餐廳適時地推出「20幾年後，你我的國家，得靠一群被醉鬼在家調教的小鬼們撐著」。其他天則可能換成，「當心，某人可能正和你的前任一起居家隔離」

El Arroyo的社群媒體 主管Laura Schulte說，開開玩笑又有何妨？而且 El Arroyo早在1980年代就開始擺出搞笑標語了，只是隨著疫情而來的苦悶，讓員工更加專注於創造珠璣妙語罷了。

「我從沒想過，我會戴著口罩進銀行，然後要行員掏錢」，這句恐怕就會讓很多人噴飯。另一句則是，「就算疫情結束，我也希望某些人別靠近我。」

而大選將屆，El Arroyo的政治笑話也開始出現。「欸，你家的冰箱要選嗎？我可能會投它一票喔」，或是「如果總統真的難產，我們都應該找個冰箱（保持冷靜）。」

這家餐館也算是行銷高手且生財有道，他們將這些幽默短句編輯成書，已出版系列第四冊。奧斯汀有些愛彼迎(Airbnb)民宿內還擺放他們的書，獲得租客讚賞。