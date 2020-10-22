確診激增 芝市明起宵禁

23日起，芝加哥餐館必須在晚間10時打烊。(特派員黃惠玲/攝影)

由於芝加哥 市新冠病例飆升，芝加哥市市長萊特福特22日宣布，從23日起將對全市商業執行宵禁 ，除了超市、藥局等必要行業外，其他包括餐館等所有商業，都要在每晚10時到隔日清晨6時停止營業；此外，販售酒精類產品的零售店晚間9時需打烊，沒有提供食物執照的純酒吧關閉堂食服務，她並要求每場聚會人數不要超過六人。

芝加哥市過去七天的平均日增新冠確診病例達645人，而這個數字在17日時才只有508人，感染人數大幅增加，確診率則從10天前才4.6%，激增到22日的7%，這些數據迫使市府不得不採取進一步的防疫 措施。

衛生局局長亞瓦迪說，如果確診率繼續爬上到8%，市府將進一步關閉所有餐館的堂食服務。萊特福特甚至表示，假使確診率持續增高，不排除重新施行「居家避疫」。

「我們毫無疑問已經進入第二波感染高峰」萊特福特說，芝加哥市未提供食物的純酒吧不准堂食的規定，才剛在九月底鬆綁，當時市府也放寬了健身房、零售店等客容量，根據紀錄，鬆綁上述規定時，芝加哥的平均七天感染率為300個，然而這些防疫標準才放寬，芝加哥市的確診人數開始直線上升。

萊特福特說，最近的病例激增，與天氣變冷也有關係，氣溫下降讓人們更多機會在室內聚會，加上從三月底至今，群眾已經對於防疫感到「疲倦」，降低了防疫警覺性。

新的宵禁實施範圍不包括必要行業，例如超市、藥局、五金店、洗衣房、醫院、加油站、銀行等，都能照常營業，而其他如餐館、酒店、酒吧等，則必須在晚上10時打烊。

芝加哥酒店協會(Hospitality Business Association of Chicago)常務董事多爾(Pat Doerr)說，萊特福特的這項新令，將對餐飲旅遊業帶來毀滅性的影響，尤其「成千上萬的酒店工作人員將再次失業」，而顧客群將從市區改往郊區消費。

他也提到，餐館早早關門，酒店與酒吧無法營業，只會讓更多人舉行家庭派對，而缺法防疫監管的家庭聚會，更容易引發疫情惡化。