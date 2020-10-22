會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職
波士頓學校委員會21日晚公開網絡會議上，該會主席洛克托(Michael Loconto)在主持人報華裔家長名字時疑似忘記關麥克風而發出嘲笑聲。當時數百名波士頓民眾及多名州市議員都在參與此網絡會議，引發強烈不滿。多名議員今晨呼籲洛克托辭職，約中午時分市長偉殊確認他辭職。
波士頓學校委員會21日晚開會討論並投票通過波士頓考試學校將在2021至2022學年暫停一年入學考試。這一爭議議題，吸引近十位州市議員、市長偉殊和近200名民眾參與會議表達支持或反對意見，另有眾多關心此事民眾觀看網絡直播。
直播期間，主持人依次報想要發言者名字，當提到一個華裔家長名，洛克托突然發出聲音，其後他道歉並非有意打斷，僅是忘了關麥克風，他解釋是在跟自己孩子說話，但此說辭受到質疑。會議最後，他再度道歉；22日他再發推特道歉稱，「從來沒有打算嘲笑任何人」但他不找藉口，因為知道他的話被聽到及會如何帶來傷害。
麻州議員Edward F. Coppinger、市議會主席Kim Janey和市議員吳弭、費連、Ricardo Arroyo，Andrea Campbell，Lydia Edwards，Annissa Essaibi-George和Matt O'Malley等22日都呼籲洛克托辭職。
波士頓市長偉殊22日中午發聲明稱，「主席洛克托今晨早些時候通知我，他將從波士頓學校委員會辭職，我已經接受他的辭呈。雖然他向我表達了他個人的尷尬和尋求諒解的願望，但他的言論是傷害性的，也是錯誤的。」
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