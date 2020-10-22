會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

波士頓 學校委員會21日晚公開網絡會議上，該會主席洛克托(Michael Loconto)在主持人報華裔 家長名字時疑似忘記關麥克風而發出嘲笑聲。當時數百名波士頓民眾及多名州市議員都在參與此網絡會議，引發強烈不滿。多名議員今晨呼籲洛克托辭職，約中午時分市長偉殊確認他辭職。

波士頓學校委員會21日晚開會討論並投票通過波士頓考試學校將在2021至2022學年暫停一年入學考試。這一爭議議題，吸引近十位州市議員、市長偉殊和近200名民眾參與會議表達支持或反對意見，另有眾多關心此事民眾觀看網絡直播。

直播期間，主持人依次報想要發言者名字，當提到一個華裔家長名，洛克托突然發出聲音，其後他道歉並非有意打斷，僅是忘了關麥克風，他解釋是在跟自己孩子說話，但此說辭受到質疑。會議最後，他再度道歉；22日他再發推特道歉稱，「從來沒有打算嘲笑任何人」但他不找藉口，因為知道他的話被聽到及會如何帶來傷害。

洛克托會議發言文本紀錄。他在主持人報華裔家長名字時疑似忘記關麥克風而發出嘲笑聲。(截圖自會議記錄)

波士頓學校委員會主席洛克托疑似在公開會議上嘲笑華裔家長名字後辭職。圖為洛克托在推特發出的道歉文。(取自洛克托推特)

麻州 議員Edward F. Coppinger、市議會主席Kim Janey和市議員吳弭、費連、Ricardo Arroyo，Andrea Campbell，Lydia Edwards，Annissa Essaibi-George和Matt O'Malley等22日都呼籲洛克托辭職。

波士頓市長偉殊22日中午發聲明稱，「主席洛克托今晨早些時候通知我，他將從波士頓學校委員會辭職，我已經接受他的辭呈。雖然他向我表達了他個人的尷尬和尋求諒解的願望，但他的言論是傷害性的，也是錯誤的。」