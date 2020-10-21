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揚言要殺白登、賀錦麗 馬州男子被控聯邦罪

記者羅曉媛／馬州報導
42歲的馬州男子里德在插著白登賀錦麗廣告牌的民宅前留下手寫威脅信。(檢察官辦公室)
42歲的馬州男子里德在插著白登賀錦麗廣告牌的民宅前留下手寫威脅信。(檢察官辦公室)

馬州弗雷德瑞克(Frederick)男子因威脅要殺民主黨總統、副總統候選人白登賀錦麗，21日已被控威脅前副總統及現任參議員的聯邦罪；他在一封手寫信中揚言，要「痛打」(severely beat)白登、「用步槍槍管(rifle barrel)」強暴賀錦麗，再在全國觀眾面前處決兩人。

特勤局(Secret Service)調查人員表示，42歲男子里德(James Dale Reed)於本月4日清晨4時30分，在弗雷德瑞克的一處民宅台階上留下一封手寫信，除了威脅要殺白登、賀錦麗，還警告兩人的支持者「也會被盯上」(be targeted)，說「我們根據你們的選舉廣告牌整理了住宅和地址的列表，我們是那幫持有可怕槍枝的人」。

法庭文件指，里德並不認識他留下手寫信的那戶人家，但該住戶在院子裡插著白登、賀錦麗的競選廣告牌。

總統大選僅剩兩周之際，外界對恐嚇選民、妨礙投票的擔憂不斷上升，許多人甚至害怕當下兩極的政治情緒可能引發暴亂。

聯邦檢察官柯爾(Robert K. Hur)表示，投票以及和平支持候選人的權利是美國民主的基石，「我們不能容忍這些恐嚇、騷擾或勸阻美國人民去行使投票權的威脅行為」。

該案的調查由特勤局主導、弗雷德瑞克警方協助，他們是從住宅安全攝像頭拍到的錄像確認里德身分；警方在本月13日首次接洽里德時，他曾否認參與此事，兩天後再度被問才承認留下手寫信；里德已被收押，若罪名成立，最高面臨五年聯邦監禁。

42歲的馬州男子里德在插著白登賀錦麗廣告牌的民宅前留下手寫威脅信。(檢察官辦公室...
42歲的馬州男子里德在插著白登賀錦麗廣告牌的民宅前留下手寫威脅信。(檢察官辦公室)

白登 賀錦麗 投票

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