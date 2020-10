川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

川普20日晚出席於賓州伊利舉辦的造勢活動。(美聯社)

川普 總統20日晚在賓州 伊利國際機場(Erie International Airport)造勢。他強調美國人想要回到正常生活,稱此次選舉是「川普復甦」(Trump recovery)和「白登 蕭條」(Biden depression)之間的選擇,「只要贏下賓州,我們就贏得了一切。」

這也是川普第三次造訪伊利(Erie),使這個經濟成長嚴重落後全美的城市備受關注。他再次大打傳統能源牌,以現場視頻回顧白登要立法禁止傳統能源,以及水力壓裂(fracking)開採天然氣的談話片段,並指白登將終結賓州居民的生計、減少傳統能源就業機會。

川普指,白登的經濟政策為「社會主義、共產主義、馬克思主義」,是名腐敗的政客;白登從政47年來,將大量美國工作外包,使賓州失去大批工廠;勾結外國勢力,讓中國等外國取得巨額好處,「中國出高價想要白登當選;如果他贏了,中國將接管美國」。

賓州是白登的出生地,川普卻現場大打感情牌,稱白登九歲就離開賓州,與當地幾無聯繫,「他說賓州是他的家鄉,但事實並非如此,他一輩子都住在德拉瓦州。我在賓州讀大學,說起來我和賓州人才有更多共同點。」

川普再次將疫情歸咎於中國,抨擊賓州州長封鎖經濟、傷害民生,並指責民主黨政客禍國殃民。他邀請共和黨眾議員Mike Kelly上台,後者高呼「讓美國再次偉大——第二次!」,稱美國將永遠找不到像川普一樣傑出的總統。

川普強調支持警察並維護國安,稱白登和民主黨將打開邊境,並釋放罪犯和非法移民。他承諾將讓美國脫離戰爭泥沼、擺脫恐怖主義,並教會孩子愛國;現場高呼「U.S.A.!」

他稱執政四年來經濟情況良好、股市大漲,「如果川普贏了,股市將衝破屋頂;如果白登贏了,那麼股市將大跌。」他也承諾保護患者利益,讓美國的藥價大幅下降,「最好的還在後面」(The best is yet to come)。

川普2016年以不到1%差距贏得賓州20張選舉人票;根據Realclearpolitics.com綜合民調,目前白登在賓州依然以49.2%比44.8%領先川普,但這一優勢正逐漸被拉近。