川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

川普20日晚出席於賓州伊利舉辦的造勢活動。(美聯社)

川普 總統20日晚在賓州 伊利國際機場(Erie International Airport)造勢。他強調美國人想要回到正常生活，稱此次選舉是「川普復甦」(Trump recovery)和「白登 蕭條」(Biden depression)之間的選擇，「只要贏下賓州，我們就贏得了一切。」

這也是川普第三次造訪伊利(Erie)，使這個經濟成長嚴重落後全美的城市備受關注。他再次大打傳統能源牌，以現場視頻回顧白登要立法禁止傳統能源，以及水力壓裂(fracking)開採天然氣的談話片段，並指白登將終結賓州居民的生計、減少傳統能源就業機會。

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川普指，白登的經濟政策為「社會主義、共產主義、馬克思主義」，是名腐敗的政客；白登從政47年來，將大量美國工作外包，使賓州失去大批工廠；勾結外國勢力，讓中國等外國取得巨額好處，「中國出高價想要白登當選；如果他贏了，中國將接管美國」。

賓州是白登的出生地，川普卻現場大打感情牌，稱白登九歲就離開賓州，與當地幾無聯繫，「他說賓州是他的家鄉，但事實並非如此，他一輩子都住在德拉瓦州。我在賓州讀大學，說起來我和賓州人才有更多共同點。」

川普再次將疫情歸咎於中國，抨擊賓州州長封鎖經濟、傷害民生，並指責民主黨政客禍國殃民。他邀請共和黨眾議員Mike Kelly上台，後者高呼「讓美國再次偉大——第二次！」，稱美國將永遠找不到像川普一樣傑出的總統。

川普強調支持警察並維護國安，稱白登和民主黨將打開邊境，並釋放罪犯和非法移民。他承諾將讓美國脫離戰爭泥沼、擺脫恐怖主義，並教會孩子愛國；現場高呼「U.S.A.！」

他稱執政四年來經濟情況良好、股市大漲，「如果川普贏了，股市將衝破屋頂；如果白登贏了，那麼股市將大跌。」他也承諾保護患者利益，讓美國的藥價大幅下降，「最好的還在後面」(The best is yet to come)。

川普2016年以不到1%差距贏得賓州20張選舉人票；根據Realclearpolitics.com綜合民調，目前白登在賓州依然以49.2%比44.8%領先川普，但這一優勢正逐漸被拉近。