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排隊投票不堪久站 關節炎女士妙招以對

休士頓訊
網路截圖
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影音來源:Facebook

休士頓地區一名年長女子，高調盛裝到糖城的投票所去投票，她女兒替她拍的短片在Tik Tok上引發瘋傳，她表示是要給高齡人士作楷模，不能因為關節疼痛、不耐久等就不去投票。

貝琳達瓦納多(Belinda Varnado)有關節炎，她看電視新聞時發現有人排隊十多個小時才完成投票，她自忖自己站不了那麼久，詳細思量以後準備了一張有輪子的座椅、一把陽傘、幾本雜誌、幾罐冰透的飲料以及喜歡的零食，並且帶著女兒雪薇兒布魯克斯(Chevelle Brooks)同行，這樣她還可以去上廁所。

貝琳達一早穿上華麗的衣服，頂著超大的爆炸頭(應該是假髮) ，彷彿是要去參加國宴，到達糖城的投票所時，長龍已經繞過投票所一圈，看起來是要等很久，於是她讓女兒站在隊伍中，自己到車上拿椅子、陽傘等物品，然後在隊伍中坐下，引起周圍民眾刮目相看，她女兒拍下一段短片放上Tik Tok，立刻引起瘋傳，貝琳達還沒投到票，已經在網路上成了名人。

結果她只等了一個半鐘頭就完成投票，比想像的快捷順利得多。她鼓勵年長者都學習她準備周全的策略，把這次歷史性的選舉變成生活的意義之一，而且把排隊變成有趣味的活動，讓自己很舒服的排隊，把神聖的一票投下。

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