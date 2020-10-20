女子機上暴斃 新冠斷她回家路

達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

達拉斯郊區加蘭德市(Garland)一名30多歲的女子，從亞利桑那州飛回德州 途中呼吸困難，她還沒被送達醫院就回天乏術，法醫的調查報告日前出爐，原來她當時已感染新冠病毒。

達拉斯縣縣長克雷簡金斯(Clay Jenkins)19日向大眾宣布這項消息，因為個人隱私保護法規，他沒有公布死者的身分，但表示這名女子原本就有健康上的問題，7月某日這位加蘭德市民從亞利桑那州飛回德州時，在飛機上出現呼吸困難的情況，機組人員取來氧氣罐給她補氧，並請塔台聯絡機場 緊急應變。

飛機降落後機場人員在跑道上架設緊急用梯(jetway) ，但這時病人呼吸心跳停止，急救人員無法把她救回，遺體後來交給法醫辦公室調查確切死因。這宗個案指出新冠病毒感染後可能出現的許多意外狀況之一，上飛機之前這名女子並沒有明顯症狀，可能是飛行狀況導致呼吸困難，短短的旅途上她的生命就被病毒奪走。

艾伯特(Greg Abbott)州長本月稍早允許酒吧重啟，以50%的容量營業。簡金斯縣長批評州長此舉不當，讓居民以為可以邀請親友到家中聚會，將造成疫情 再度失控。州政府衛生局發布的數據顯示，前兩周的確診數量雖有減少，但上周數目又跳升，艾茉莉大學(Emory University)醫學院的流行病學教授卡洛斯德里歐醫師(Dr. Carlos del Rio)指出，天氣轉涼民眾多在室內活動，節日接踵而來群聚機會大增，未來數周疫情可能出現第三波的暴增。

由於聯邦政府沒有整體的防疫標準，個人只能尋求自保之道，畢竟染疫之後之後受苦的是自己和家人，財務狀況更可能遭受重創，除非得到像川普那樣的醫療照顧，還可能留下嚴重的後遺症。52歲的卡門勒瑪(Carmen Lerma)感染病毒後，在ICU治療45天才脫離險境，但現在面臨另一個困境，她的肺部慘遭蹂躪，需要雙肺移植(double lung transplant)才能恢復健康，但不知何時才能等到捐贈的肺，她也付不出手術費，讓她在生死抉擇之間痛苦掙扎。