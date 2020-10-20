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伊州疫情再升溫 多區22日起禁餐廳堂食

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州州長宣布，22日起伊州南部的防疫第五區禁止餐館堂食。(pexels)
伊利諾州州長宣布，22日起伊州南部的防疫第五區禁止餐館堂食。(pexels)

伊利諾州新冠疫情不斷升溫，州長普立茲克20日宣布，芝加哥西郊杜佩琪郡(DuPage County)、肯恩郡(Kane County)，以及南郊肯卡奇郡(Kankakee County)、威爾郡(Will County)的新冠確診率相繼超過8%的警戒線，22日起上述地區的餐館將一律禁止堂食。

普立茲克19日已經先行公布，南部區域(防疫第五區)新冠肺炎病毒確診比率超過8%的警戒標準，達到9.1%新高，從22日起，該區的餐館禁止堂食，酒吧也將禁止營業，室內集會人數上限縮減到25人。

芝加哥市20日則宣布新一波加入疫情高風險州的旅行隔離令州別，包括科羅拉多、俄亥俄、達拉瓦、西維吉尼亞以及德州，從23日起從上述地區到芝加哥者，需自行隔離14天。

普立茲克說，由於天氣逐漸變冷，人們聚集室內的機會提高，專家預測新一波的疫情高峰即將到來，「很不幸這個現象正在伊州發生」，根據衛生廳數據，10月12日到18日全州的平均新冠確診率為5.4%，衛生單位指出，到17日為止，全州至少有34個郡縣達到州府疫情的危險標準，普立茲克憂心表示，「每個區的疫情都在開始朝錯誤的方向發展」。

他宣布，其中南部區域的疫情嚴峻，到18日止確診率已經達到9.1%，為防止疫情進一步擴散，22日起該區將實施更嚴格的防疫措施，包括禁止餐廳堂食.

州長20日將芝城西郊與南郊也列入新一波縮緊開放措施的範圍。

西郊包括杜佩琪與肯恩郡，5日的確診率只有4.9%，到15日大幅提高到8.4%，南郊的肯卡奇庾威爾郡也出現類似情形，5確診率從5日的5.9%增加到15日的8.3%。

為避免病毒進一步擴散，杜佩琪郡衛生局已經向全郡學區發出「取消實體課程，恢復網課」的建議，其中瑞柏市203學區20日決定取消恢復返校上課的計畫。

防疫第五區的範圍，包括以下郡縣：Marion、Jefferson、Wayne、Edwards、Wabash、Perry、Jackson、Franklin、Williamson、Saline、Hamilton、White、Gallatin、Union、Johnson、Pope、Hardin、Alexander、Massac、Pulaski。

疫情 防疫 芝加哥

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