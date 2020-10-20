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波士頓房價大漲14% 市區公寓卻暴跌二、三成

記者唐嘉麗／波士頓報導
由於疫情帶來的改變，波士頓市中心公寓價格不同於整體房市，不漲反降。(記者唐嘉麗／攝影)
由於疫情帶來的改變，波士頓市中心公寓價格不同於整體房市，不漲反降。(記者唐嘉麗／攝影)

由於房貸利率創新低、待售屋短缺，波士頓地區房屋價格急速增漲，但受疫情影響，郊區房屋大漲，市區房價大跌，因為在家工作、居家避疫，買家尋求住處空間的趨勢十分明顯；房產經紀說，想要在波士頓市中心購屋的買家，現在正是好時機。

Boston.com報導，根據全美房產經紀公司Redfin數據，波士頓地區9月份的房屋價格同比增長14.3％，購房者正在郊區尋找寬敞的房屋，以適應家庭學習和遠程工作。

據剛發布波士頓第三季公寓市場報告的沃倫住宅公司(Warren Residential)，即使在城區內，買家喜好偏離市中心的轉變也很明顯；市中心公寓價格暴跌，但稍微外圍的市內社區卻還在漲。

今年7月到9月，海港和後灣地區的公寓平均銷售價格分別比去年下降35.1％和21.9％；在西洛士百利(West Roxbury)和羅斯林代爾(Roslindale)等擁有更多綠色空間的偏遠社區的公寓還保持穩定價格；牙買加平原(Jamaica Plain )仍受到年輕家庭歡迎，價格上漲13.1％。

由於公司關閉、高管在家工作、缺少外國買家，波市中心豪華大廈的買市尤受衝擊；房產經紀說，現在的買家對有戶外空間的獨門獨戶聯排屋(townhouse)和單家庭有興趣，不喜歡同一個大門出入和共享空間的公寓。

雖然大波士頓地區總體市場的待售屋存量下降，但後灣、畢肯丘和南端等地區的待售公寓供應量卻比去年同期多了一倍；主要靠學生市場的芬威地區，待售公寓數更激增257％。

Berkshire Hathaway 房產公司經紀Kernan Middleman 說，有些買家找到在市中心購屋的機會，在以往房市看俏、競爭激烈的社區，現在出現很少有買家優勢，「此刻是在波士頓市中心買房的最好時機」，「我們看到一些在去年無可想像的交易正在發生」。

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