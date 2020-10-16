白登訪密西根：川普廢健保將死更多人

白登16日在密西根州發表有關「可負擔健保」演說。(直播截圖)

16日下午在密西根州 東南部的紹斯菲爾德市(Southfield)發表演說的白登 表示，美國因為新冠肺炎病毒死亡達21萬7000人，比二次世界大戰時死去的美國人還多，而川普 至今仍想摧毀可負擔健保，無疑是一場災難，白登說，一旦川普當選，最高法院就會在11月10日通過推翻可負擔健保，他還說，「病毒不會自己消失」，在川普誤導下，疫情只會更嚴重，將有更多人死亡。

白登這場活動原訂東部時間下午2時30分舉行，但因故延遲到3時45分，上次白登到密西根州東南部是在一個月前，分別訪問了華倫市(Warren)的UAW區域工會總部訪問，同時也去了底特律、下河(Downriver)、大湍流市(Grand Rapids)；16日稍晚他則到底特律出席了動員選民投票的活動。

密西根州民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)陪同白登出席了紹斯菲爾德市的的造勢，她說，18年前她成為上有父母、下有幼兒的「三明治族」，之後母親罹患腦癌，她因此體驗了與保險公司打交道的辛苦，所以非常理解一般人必須擁有健保的重要，她說，新冠疫情下，每個人更需要有基本健康保險。

白登演講一開始稱讚惠特默是最棒的州長，也對差點遭不法份子密謀綁架的惠特默一家平安感到欣慰，「全美國都應該要跟密西根州一樣強軔」。

他接著說，川普多次推文意圖分化美國，例如向驕傲男孩(Proud Boys)喊話「退後一步，做好準備」，然而仇恨不會消失而只是藏起來，一旦有機會得到氧氣，仇恨就會壯大，因此當政者必須清楚宣示「仇恨在美國沒有存在空間」。

他也再次指責川普明明早就知道新冠病毒致命卻刻意隱瞞，白登說，如果全美遵守科學，都戴上口罩，至少10萬人生命可獲挽救，如果繼續放任川普誤導疫情，而且將健保廢除，到時會有更多人因此死亡。

白登說，他的健保計畫將會保證所有健康具有狀況者，仍能獲得可負擔健保，而且保費會降低，處方藥價格會比現在便宜六成，「每個人都會享有跟我家人一樣的保險」。

四年前以0.23%的得票率(約多出一萬票)，意外拿走密西根州16張選舉人票的川普，將在17日到密西根州的馬斯基貢市(Muskegon)造勢。

根據希爾─哈佛民意調查報告(Hill-Harvard poll)16日公布的數據，白登在密西根州獲得54%選民支持，川普則有43%支持，兩者相差達11%。

專家分析，白登要想百分之百翻盤四年前的密州選舉結果，取得該州郊區婦女、獨立選民及2016年轉向投給共和黨的歐巴馬支持者的選票十分重要。