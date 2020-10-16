我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

白登訪密西根：川普廢健保將死更多人

特派員黃惠玲╱綜合報導
白登16日在密西根州發表有關「可負擔健保」演說。(直播截圖)
白登16日在密西根州發表有關「可負擔健保」演說。(直播截圖)

16日下午在密西根州東南部的紹斯菲爾德市(Southfield)發表演說的白登表示，美國因為新冠肺炎病毒死亡達21萬7000人，比二次世界大戰時死去的美國人還多，而川普至今仍想摧毀可負擔健保，無疑是一場災難，白登說，一旦川普當選，最高法院就會在11月10日通過推翻可負擔健保，他還說，「病毒不會自己消失」，在川普誤導下，疫情只會更嚴重，將有更多人死亡。

白登這場活動原訂東部時間下午2時30分舉行，但因故延遲到3時45分，上次白登到密西根州東南部是在一個月前，分別訪問了華倫市(Warren)的UAW區域工會總部訪問，同時也去了底特律、下河(Downriver)、大湍流市(Grand Rapids)；16日稍晚他則到底特律出席了動員選民投票的活動。

密西根州民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)陪同白登出席了紹斯菲爾德市的的造勢，她說，18年前她成為上有父母、下有幼兒的「三明治族」，之後母親罹患腦癌，她因此體驗了與保險公司打交道的辛苦，所以非常理解一般人必須擁有健保的重要，她說，新冠疫情下，每個人更需要有基本健康保險。

白登演講一開始稱讚惠特默是最棒的州長，也對差點遭不法份子密謀綁架的惠特默一家平安感到欣慰，「全美國都應該要跟密西根州一樣強軔」。

他接著說，川普多次推文意圖分化美國，例如向驕傲男孩(Proud Boys)喊話「退後一步，做好準備」，然而仇恨不會消失而只是藏起來，一旦有機會得到氧氣，仇恨就會壯大，因此當政者必須清楚宣示「仇恨在美國沒有存在空間」。

他也再次指責川普明明早就知道新冠病毒致命卻刻意隱瞞，白登說，如果全美遵守科學，都戴上口罩，至少10萬人生命可獲挽救，如果繼續放任川普誤導疫情，而且將健保廢除，到時會有更多人因此死亡。

白登說，他的健保計畫將會保證所有健康具有狀況者，仍能獲得可負擔健保，而且保費會降低，處方藥價格會比現在便宜六成，「每個人都會享有跟我家人一樣的保險」。

四年前以0.23%的得票率(約多出一萬票)，意外拿走密西根州16張選舉人票的川普，將在17日到密西根州的馬斯基貢市(Muskegon)造勢。

根據希爾─哈佛民意調查報告(Hill-Harvard poll)16日公布的數據，白登在密西根州獲得54%選民支持，川普則有43%支持，兩者相差達11%。

專家分析，白登要想百分之百翻盤四年前的密州選舉結果，取得該州郊區婦女、獨立選民及2016年轉向投給共和黨的歐巴馬支持者的選票十分重要。

白登 川普 密西根州

上一則

新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增

下一則

新州獅會區會議 黃杰源、朱虹、朱志晨獲獎

延伸閱讀

跨國民調：台灣為亞太地區最大川粉

跨國民調：台灣為亞太地區最大川粉
紐約時報：美國人民要用選票終結川普帶來的國家危機

紐約時報：美國人民要用選票終結川普帶來的國家危機
富比士雜誌：川普負債至少十億

富比士雜誌：川普負債至少十億
影／里民大會當面稱川普帥 佛州婦人說要投白登

影／里民大會當面稱川普帥 佛州婦人說要投白登
搞笑網站橋段 川普信以為真

搞笑網站橋段 川普信以為真

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
麻州勒星頓鎮華人夫婦涉嫌竊取商業機密被聯邦檢察官起訴。(記者唐嘉麗／攝影)

被控竊取商業機密 麻州華人夫婦遭聯邦檢察官起訴

2020-10-09 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天