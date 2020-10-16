芝公校老師：網課對華人新移民家庭衝擊最大

孩子在家上網課，對許多華人新移民家庭的家長與孩子都是挑戰。(特派員黃惠玲/攝影)

「網課其實對新移民學生最不利」在一家芝加哥公立小學任教多年的華裔 老師Emily(化名)，語重心長的道出她過去幾個月的遠距教學心得，她直指，華人 新移民家庭 受影響最大，因「父母、孩子英文水平不足，透過網路，很難獲得實體上課的成效」，加上許多家長因疫情失業，而無法獲得政府補助送孩子去課後輔導班學習，更使移民家庭子女的教育資源失衡。

Emily說，除了移民家庭學生網路學習，因為語言問題產生障礙外，老師們自遠距教學展開以來，也面臨許多教學難關，她表示，尤其任教學前班到二年級的老師格外辛苦，「老師除了備課外。還要短時間學習使用網課使用軟體，同時還要指導家長學習操作電腦或ipad」，特別是低齡學生，幾乎全部需要家長協助。

在此同時，因為家長參與孩子學習的時間與機會比以往更多，一些華人家長予以正面回饋表示「自己也趁機學習了英文」，不過，這種學習機會，僅限於孩子學生的老師可提供雙語教學的情況，如果孩子的老師只會說英文，新移民家庭的學生、家長無法理解老師的意思，相對學習興趣大大降低。

她也提到，根據與其他低年級老師的討論，年齡小的孩子專注力不足，又缺乏與老師的實體互動，長期網課恐怕對學生的視力及身心狀況都會帶來衝擊，而華埠一帶的小學華裔學生比例高，受影響程度也將上升。

一些低齡學童的華人家長對於網課教學，則乾脆採取「放牛吃草」的態度，兒子今秋上一年級的John說，他因為餐館停工在家陪孩子，「現在兒子每天上網課六小時，基本上我雖在家但從來不會參與上課，也不太清楚兒子究竟有沒有學到東西」，John表示，當然能夠返校上課是最好的，在家網課對他們不懂英文的家庭來說，其實「有上等於沒上」。

不過他也提到，假使沒有疫苗之類的保障，儘管學校恢復返校上課，還是不會讓孩子回去，因為「太危險了」。