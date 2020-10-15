大選聲囂中 一隻小狗羈絆人心
在大選聲囂中，一隻小狗羈絆許多人的心緒。
休士頓一名年輕媽媽日前對一隻小狗拳打腳踢的視頻，被遠在加州的動物權益組織放上網路
後引發瘋傳，這名女子收到許多威脅訊息，她擔心自己和孩子會受到傷害，因此向媒體陳
述當時發生的事件，指出她是出於自衛。當地動物保護組織SPCA於 15日已找到小狗，休士頓警方表示全案仍在調查中。
在臉書視頻中，一隻白色有黑色大斑點的小狗在車子司機座位前方，這位非裔女子用拳
頭打狗，又用腳踹在狗身上，小狗發出哀鳴，蜷縮在角落裡。視頻被加州的「克里斯凱利
基金會」(Kris Kelly Foundation)動物權益組織放上臉書後引發瘋傳，看過的人多半感到憤怒
，那並不是一隻兇猛的狗，體型又很小，網友想不通為什麼需要動用這樣的暴力，有些人
威脅要對那名女子和她的孩子報復。
這位叫Jay的媽媽為自己和孩子的安全感到憂慮，她向媒體指出事實和影像完全不同，當
時她坐在車裡，五歲兒子Jace在街邊玩耍，忽然兒子哭著跑向她，有一隻狗在後面追，那隻
狗她從前沒見過，當Jace摔倒時，那隻狗跳到他身上咬他。Jay把車門打開，把Jace拉進
車裡，那隻狗竟然跟進車中，這時她用手去打、用腳去踢，要把那隻狗趕下車，那隻小狗
發出哀鳴，她不知道是誰從車右側的窗口拍下了視頻，旁觀的人發出大笑，似乎覺得
極為有趣。
休士頓市警局虐待動物專案小組(Animal Cruelty Task Force)得知消息以後，和Jay面談並做
了筆錄，警方表示將會研判是否對Jay提起公訴。克里斯凱利基金會的PO文中，還包括了
Jay的完整姓名、錯誤的住址、臉書網頁鏈結等的資訊，令Jay感到惶恐不安，她向警方提出
「騷擾」(harassment)投訴，希望能因此嚇阻那些想對她或孩子施暴的人。
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