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大選聲囂中 一隻小狗羈絆人心

休士頓訊
休士頓警方和動物保護組織15日找受疑似受虐的小狗。(Houston SPCA臉書)
休士頓警方和動物保護組織15日找受疑似受虐的小狗。(Houston SPCA臉書)

在大選聲囂中，一隻小狗羈絆許多人的心緒。

休士頓一名年輕媽媽日前對一隻小狗拳打腳踢的視頻，被遠在加州的動物權益組織放上網路

後引發瘋傳，這名女子收到許多威脅訊息，她擔心自己和孩子會受到傷害，因此向媒體陳

述當時發生的事件，指出她是出於自衛。當地動物保護組織SPCA於 15日已找到小狗，休士頓警方表示全案仍在調查中。

臉書視頻中，一隻白色有黑色大斑點的小狗在車子司機座位前方，這位非裔女子用拳

頭打狗，又用腳踹在狗身上，小狗發出哀鳴，蜷縮在角落裡。視頻被加州的「克里斯凱利

基金會」(Kris Kelly Foundation)動物權益組織放上臉書後引發瘋傳，看過的人多半感到憤怒

，那並不是一隻兇猛的狗，體型又很小，網友想不通為什麼需要動用這樣的暴力，有些人

威脅要對那名女子和她的孩子報復。

這位叫Jay的媽媽為自己和孩子的安全感到憂慮，她向媒體指出事實和影像完全不同，當

時她坐在車裡，五歲兒子Jace在街邊玩耍，忽然兒子哭著跑向她，有一隻狗在後面追，那隻

狗她從前沒見過，當Jace摔倒時，那隻狗跳到他身上咬他。Jay把車門打開，把Jace拉進

車裡，那隻狗竟然跟進車中，這時她用手去打、用腳去踢，要把那隻狗趕下車，那隻小狗

發出哀鳴，她不知道是誰從車右側的窗口拍下了視頻，旁觀的人發出大笑，似乎覺得

極為有趣。

休士頓市警局虐待動物專案小組(Animal Cruelty Task Force)得知消息以後，和Jay面談並做

了筆錄，警方表示將會研判是否對Jay提起公訴。克里斯凱利基金會的PO文中，還包括了

Jay的完整姓名、錯誤的住址、臉書網頁鏈結等的資訊，令Jay感到惶恐不安，她向警方提出

「騷擾」(harassment)投訴，希望能因此嚇阻那些想對她或孩子施暴的人。

臉書 休士頓 加州

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