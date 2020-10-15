體罰女童蹦床致死 監護人被控謀殺

施暴夫婦。（生母安德頓臉書）

據「達拉斯晨報」（The Dallas Morning News）報導，德州 西部奧德薩市（Odessa）一對白人夫婦在炎熱氣溫下，強迫一名8歲女童長時間跳蹦床導致脫水死亡，遭拘捕被控一級謀殺。目前關押在Ector縣監獄 ，每人保釋金50萬元。

這對施暴男女為丹尼爾施瓦茲（Daniel Schwarz)和太太艾許莉（Ashley），年齡各為44歲和33歲，均是奧德薩市居民。警方表示，被控重罪夫婦在12日被捕。警方稱，8月29日，警方接到報警，趕到事發現場，位於Locust街4300號街區，急救人員已經開始搶救，但受害女孩傑琳（Jaylin）不治死亡。

警方在調查中得知，施瓦茲夫婦並非受害女孩傑琳親生父母，而是監護人。這對夫婦當天因故責罰傑琳，不讓她吃早餐，還命令女孩在室外蹦床上持續跳動。由於中途有停止，施瓦茲夫婦加時責罰，命令她繼續跳，還不提供飲水。當時天氣高溫 ，室外溫度高達110度。警方說，據法醫稱，女孩死亡與脫水有關。

警方對當地媒體說，施瓦茲夫婦不是受害女孩親生父母。法庭文件顯示，女孩傑琳親生母親安德頓（Alysha Anderton）正在與施暴夫婦爭奪監護權，同時施瓦茲夫婦還對受害女孩的妹妹也有監護權。作為親生母親，安蒂頓在臉書上發帖，有三年多時間未見到親生女兒，而第一次重逢卻是在女兒葬禮上。