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芝大商學院爆發感染 緊急關閉學院 百名學生隔離

記者陳曼玲╱綜合報導
芝大布斯商學院緊急關閉市區與海德公園區的學院上課大樓。(芝大商學院臉書)
芝大布斯商學院緊急關閉市區與海德公園區的學院上課大樓。(芝大商學院臉書)

芝加哥大學(University of Chicago)布斯商學院(Booth School of Business)因有學生參加參加校外大型聚會且未戴口罩後確診感染新冠肺炎病毒，導致商學院緊急關閉芝加哥市區與海德公園區的兩處校園兩周，並要求100多名學生居家隔離14天，同時所有MBA課程全部改成網路上課。

芝加哥大學校務辦公室14日寄給全校師生的電子郵件中指出，這次校內疫情爆發，起因為MBA學生上周參加在一場校外大型聚會，當中有些人沒戴口罩，而之後參加該聚會的學生有人確診感染新冠病毒，學校因此緊急採取措施，關閉布斯商學院位於市區和海德公園區的學院上課地點，不過，芝大其他學院未受影響，均照常上校園實體課。

受到該病例影響，商學院並要求100多個MBA可能接觸感染源的學生居家隔離14天，且所有參加該場活動的學生，都必須接受新冠病毒檢測

學校發言人沒有公布因這個大聚會而確診感染的實際人數，也沒提到這些與會學生是否面臨處罰，根據芝大的疫情告示板，自9月20日開始有1萬2932人接受檢測，到10月9日為止，僅有33個人確診。

因為疫情影響，芝大有些MBA課程在9月21日開學後採用遠距教學。學校表示，只要有單個疫情爆發，就會讓很多人面臨風險，學生如果想繼續在校園內上實體課，就要確實遵守公共衛生規定。

芝加哥地區許多大學在秋季開學後，一度爆發感染，後改採遠距教學，成功控制感染人數後再恢復實體上課，一些學校的疫情追蹤報告顯示，很多感染案例都源自於學生參加大型聚會，有鑑於此，部分學校甚至對違規學生嚴罰，包括開除或停學。

疫情 芝加哥 檢測

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